Sinopsis Film The Terminal: Drama Tom Hanks Terjebak dalam Bandara

THE Terminal adalah film bergenre komedi, aksi, romantis dan drama yang dirilis pada tahun 2004.
Film berdurasi 2 jam 8 menit ini diperankan oleh Tom Hanks sebagai Viktor Navorski, Stanley Tucci sebagai Frank Dixon, Catherine Zeta-Jones sebagai Amelia Warren.
Film ini mengisahkan Viktor Navorski, seorang pria asal negara fiksi bernama Krakozhia. Ia tiba di Bandara Internasional JFK, New York, dengan tujuan pribadi yang sangat penting.
Namun, sesaat setelah pesawatnya mendarat, negaranya mengalami kudeta militer sehingga paspor dan visanya otomatis tidak berlaku.
Akibatnya, Viktor tidak bisa masuk ke Amerika Serikat, tetapi juga tidak bisa kembali ke negaranya. Ia terjebak di area transit bandara dan tidak diperbolehkan keluar.
Hari-harinya diisi dengan berbagai cara untuk bertahan hidup, seperti mencari makanan dari troli penumpang, tidur di kursi tunggu, bahkan bekerja serabutan demi mendapatkan uang.
Dalam perjalanannya, Viktor mulai bersahabat dengan staf bandara dan bahkan menjalin hubungan hangat dengan Amelia Warren, seorang pramugari yang kerap singgah di bandara.
Meski menghadapi banyak rintangan dari Frank Dixon, pejabat bandara yang keras kepala, Viktor tetap sabar, penuh tekad, dan tidak kehilangan harapan untuk menyelesaikan misinya.
Film ini tidak hanya menyajikan humor dan drama, tapi juga menyentuh hati penonton dengan pesan tentang kesabaran, keteguhan hati, dan arti rumah sejati. (Z-4)
