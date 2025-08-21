AWESOME SKOOL FEST 2025, Festival Musik Paling Seru untuk Kawula Muda, Hadir September Ini di Ancol!

Headline
Calon Hakim MK Diminta tak Hantam DPR

DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.

21/8/2025
AWESOME SKOOL FEST 2025.(Dok. MEN’s Biore)

PRAMBORS, radio anak muda ternama di Indonesia, kembali menghadirkan festival musik yang selalu dinanti-nanti, MEN’s Biore AWESOME SKOOL FEST 2025. Tahun ini, festival akan digelar pada Sabtu, 20 September 2025 di Beach City International Stadium, Ancol, menghadirkan kombinasi sempurna antara musik, kreativitas, dan semangat kebersamaan Kawula Muda Indonesia.

Acara yang dipersembahkan oleh MEN’s Biore ini ingin mengajak para pelajar, mahasiswa, dan penikmat musik untuk merayakan kreativitas, energi, dan semangat kebersamaan di satu panggung megah.

Dengan lineup musisi ternama, Kawula Muda akan dimanjakan oleh deretan musisi yang spektakuler dan sudah tidak asing lagi seperti Feast, The Panturas, For Revenge, Elsa Japasal dan tentunya Hindia. Tidak hanya itu, Awesome Skool Fest juga menghadirkan Dere,

Pasming Based, The Cottons dan Stereowall yang akan menambah variasi genre dan keseruan acara. Selain itu, akan ada 10 penampilan spesial dari sekolah-sekolah terpilih.

Tiket dengan harga super terjangkau bisa didapatkan di melalui website mensbiorefestival.id sekarang juga. Hanya Rp 60.000 (sudah termasuk tiket Ancol) Kawula Muda bisa menyaksikan seluruh line up keren yang disajikan, sambil ditemani dengan berbagai macam activation seru, booth interactive dan spot foto instagramable di Awesome Skool Fest 2025.

Pastikan geng kamu ada di Awesome Skool Fest 2025 dan dapatkan pengalaman seru yang tidak terlewatkan. See you there! (RO/Z-10



Editor : Gana Buana
