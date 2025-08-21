Bad Guys Berapa Episode? Sinopsis, Pemeran, dan Jadwal Tayang

Headline
SERIAL Bad Guys versi Indonesia sedang jadi perbincangan hangat! Banyak yang penasaran, Bad Guys berapa episode? Di sini, kami akan bahas jumlah episode, sinopsis, nama pemeran, dan di mana kamu bisa menonton serial aksi seru ini. Yuk, simak informasi lengkapnya!
Serial Bad Guys versi Indonesia memiliki 10 episode. Setiap episode dirilis setiap hari Jumat pukul 07.00 WIB, mulai dari tanggal 21 Februari 2025. Bagi pengguna Vidio Express, episode 1 dan 2 sudah bisa ditonton lebih awal pada 14 Februari 2025. Episode pertama juga tersedia secara gratis untuk semua penonton di platform Vidio.
Bad Guys adalah serial aksi-thriller yang diadaptasi dari drama Korea populer dengan judul yang sama. Ceritanya berpusat pada Jaka, seorang polisi yang penuh dendam setelah putrinya dibunuh oleh pembunuh berantai. Merasa sistem peradilan gagal, Jaka membentuk tim unik dengan merekrut tiga narapidana: Anton, Haidar, dan Elias, serta bekerja sama dengan juniornya, Sekar. Bersama, mereka mengejar penjahat keji sambil mengungkap sisi gelap sistem peradilan. Alur cerita penuh aksi dan misteri ini dijamin bikin kamu penasaran!
Serial ini dibintangi oleh aktor dan aktris ternama Indonesia yang membuat cerita semakin hidup. Berikut daftar pemeran utama dan pendukung:
Serial Bad Guys tayang eksklusif di platform streaming Vidio. Kamu bisa menontonnya melalui situs resmi Vidio, aplikasi di Play Store, atau App Store. Episode baru rilis setiap Jumat, dan pengguna Vidio Express bisa menikmati episode lebih awal. Jangan lewatkan keseruan aksi Jaka dan timnya dalam menumpas kejahatan!
Selain pertanyaan Bad Guys berapa episode, ada beberapa fakta menarik tentang serial ini:
Jadi, untuk kamu yang bertanya Bad Guys berapa episode, jawabannya adalah 10 episode yang tayang setiap Jumat di Vidio, mulai 21 Februari 2025. Dengan cerita penuh aksi, pemeran top seperti Oka Antara dan Dwi Sasono, serta produksi berkualitas tinggi, serial ini wajib ditonton!
