Makna Lagu Let Me Love You DJ Snake feat. Justin Bieber, Lirik & Chord

Chord gitar Llgu Let Me Love You DJ Snake feat. Justin Bieber.(Freepik)

LAGU Let Me Love You oleh DJ Snake featuring Justin Bieber, dirilis pada 5 Agustus 2016, adalah salah satu hits terbesar dari album Encore. Lagu ini tidak hanya memikat dengan irama elektronik yang adiktif, tetapi juga membawa makna lagu Let Me Love You yang mendalam tentang cinta dan keteguhan hati. Artikel ini akan membahas makna lagu tersebut, lirik lengkap, dan chord gitar untuk memainkannya.

Makna Lagu Let Me Love You: Kisah Cinta yang Penuh Harapan

Makna lagu Let Me Love You berkisah tentang seorang pria yang berjuang mempertahankan cinta sejatinya meski menghadapi tantangan berat. Liriknya menggambarkan keinginan kuat untuk terus mencintai pasangan dan tidak menyerah, bahkan di saat sulit. Frasa seperti “Never let you go, never let me down” menunjukkan komitmen dan keyakinan bahwa cinta mereka bisa melewati segala rintangan. Menurut sumber, lagu ini mencerminkan perjuangan emosional dalam hubungan yang penuh liku, namun tetap optimistis tentang masa depan bersama.

Lirik Lagu Let Me Love You

Berikut adalah lirik lengkap lagu Let Me Love You beserta terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk memahami makna lagu Let Me Love You lebih dalam:

[Verse 1]I used to believeWe were burnin' on the edge of somethin' beautifulSomethin' beautifulSellin' a dreamSmoke and mirrors keep us waitin' on a miracleOn a miracle[Pre-Chorus]Say, go through the darkest of daysHeaven's a heartbreak awayNever let you go, never let me downOh, it's been a hell of a rideDrivin' the edge of a knifeNever let you go, never let me down[Chorus]Don't you give up, nah-nah-nahI won't give up, nah-nah-nahLet me love youLet me love youDon't you give up, nah-nah-nahI won't give up, nah-nah-nahLet me love youLet me love youOh, baby, baby[Terjemahan]Aku dulu percayaKita membara di ujung sesuatu yang indahSesuatu yang indahMenjual mimpiAsap dan cermin membuat kita menunggu keajaibanSebuah keajaibanKatakan, lewati hari-hari tergelapSurga hanya sejauh patah hatiJangan pernah lepaskan kau, jangan pernah kecewakan akuOh, ini perjalanan yang luar biasaMengemudi di ujung pisauJangan pernah lepaskan kau, jangan pernah kecewakan akuJangan menyerah, nah-nah-nahAku takkan menyerah, nah-nah-nahBiarkan aku mencintaimuBiarkan aku mencintaimuJangan menyerah, nah-nah-nahAku takkan menyerah, nah-nah-nahBiarkan aku mencintaimuBiarkan aku mencintaimuOh, sayang, sayang

Lirik ini menonjolkan emosi kuat tentang keteguhan dalam cinta, yang menjadi inti dari makna lagu Let Me Love You.

Berikut adalah chord gitar sederhana untuk memainkan lagu Let Me Love You (kunci dasar Em):

[Intro]Em G D Am[Verse 1]Em GI used to believe D AmWe were burnin' on the edge of somethin' beautifulEm GSomethin' beautiful D AmSellin' a dream, smoke and mirrors keep us waitin'[Pre-Chorus]Em GSay, go through the darkest of daysD AmHeaven's a heartbreak awayEm G D AmNever let you go, never let me downEm GOh, it's been a hell of a rideD AmDrivin' the edge of a knifeEm G D AmNever let you go, never let me down[Chorus]Em GDon't you give up, nah-nah-nahD AmI won't give up, nah-nah-nah Em GLet me love you D AmLet me love youEm GDon't you give up, nah-nah-nahD AmI won't give up, nah-nah-nah Em GLet me love you D AmLet me love you

Chord ini cocok untuk pemula dan mudah diikuti untuk memainkan lagu ini di gitar.

Sejarah dan Fakta Lagu

Let Me Love You adalah kolaborasi antara DJ Snake, produser musik elektronik asal Perancis, dan Justin Bieber, penyanyi pop terkenal. Lagu ini dirilis sebagai bagian dari album Encore (2016) dan menjadi salah satu lagu paling populer di tangga lagu global. Menurut sumber, lagu ini ditulis oleh beberapa penulis terkenal seperti Justin Bieber, Ali Tamposi, dan watt, dengan produksi oleh DJ Snake, watt, dan Louis Bell.

Cara Memainkan Chord dengan Benar

Untuk memainkan chord di atas, pastikan gitar Anda sudah disetel dengan benar. Gunakan ritme yang sesuai dengan tempo lagu (sekitar 100 BPM). Anda bisa berlatih transisi antar chord seperti Em ke G dan D ke Am untuk mendapatkan aliran yang mulus. Jika Anda pemula, cobalah mainkan dengan strumming sederhana seperti pola down-down-up-up-down-up.

Kesimpulan

Makna lagu Let Me Love You adalah tentang keteguhan cinta di tengah tantangan, diiringi melodi elektronik yang memukau dari DJ Snake dan vokal emosional Justin Bieber. Dengan lirik yang penuh makna dan chord yang mudah dimainkan, lagu ini cocok untuk dinikmati sekaligus dipelajari oleh penggemar musik. Cobalah mainkan chordnya dan resapi kisah cinta di balik liriknya! (Z-10)