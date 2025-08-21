Kimberly Anne Scott: Kisah Mantan Istri Eminem yang Penuh Kontroversi

Kimberly Anne Scott.(Zero Pages)

KIMBERLY Anne Scott, dikenal sebagai mantan istri rapper legendaris Eminem, memiliki cerita hidup yang penuh lika-liku. Dari kisah cinta remaja hingga kontroversi perselingkuhan, kehidupannya selalu menjadi sorotan. Artikel ini mengupas siapa Kimberly Anne Scott, perjalanan hubungannya dengan Eminem, dan bagaimana keputusannya memengaruhi keluarga mereka.

Siapa Kimberly Anne Scott?

Kimberly Anne Scott, lahir pada 9 Januari 1975 di Warren, Michigan, adalah mantan istri Marshall Mathers, yang lebih dikenal dengan nama panggung Eminem. Ia dan saudara kembarnya, Dawn Scott, tumbuh dalam kondisi keluarga yang sulit. Pada usia 13 tahun, mereka kabur dari rumah untuk menghindari ayah tiri yang kasar dan tinggal di sebuah tempat penampungan di luar Detroit. Di sinilah Kimberly Anne Scott bertemu Eminem, yang saat itu berusia 15 tahun, di sebuah pesta rumah pada 1988. Pertemuan ini menjadi awal hubungan mereka yang penuh drama.

Awal Hubungan dengan Eminem

Kimberly Anne Scott dan Eminem mulai berkencan pada 1989. Mereka tinggal bersama di rumah ibu Eminem, Debbie Nelson, meski hubungan mereka sering putus-sambung. Pada 1995, mereka dikaruniai putri bernama Hailie Jade Mathers, yang menjadi inspirasi banyak lagu Eminem. Namun, hubungan mereka tidak pernah stabil. Kimberly Anne Scott dan Eminem menikah pada 1999, tetapi pernikahan ini hanya bertahan hingga 2001. Mereka menikah lagi pada 2006, tetapi bercerai beberapa bulan kemudian.

Kontroversi Perselingkuhan

Salah satu momen paling kontroversial dalam kehidupan Kimberly Anne Scott adalah tuduhan perselingkuhan. Pada 2000, Eminem menangkap Kimberly mencium pria lain, John Guerra, yang memicu kemarahan besar. Insiden ini menginspirasi lagu berjudul “Kim,” di mana Eminem meluapkan emosinya dengan lirik yang keras dan penuh kemarahan. Perselingkuhan ini menjadi salah satu pemicu keretakan pernikahan mereka, yang berujung pada perceraian pertama di 2001.

Kehidupan Keluarga dan Keputusan Kontroversial

Meski memiliki putri bersama, Hailie Jade, Kimberly Anne Scott sering dikritik karena dianggap meninggalkan keluarga. Setelah perceraian pertama, ia menjalin hubungan dengan pria lain, Eric Hartter, dan memiliki anak bernama Stevie Laine Scott, yang kemudian diadopsi Eminem. Kimberly juga memiliki anak laki-laki, Parker Scott, dari hubungan lain, namun identitas ayahnya tidak diketahui publik. Eminem juga mengadopsi Alaina Marie Scott, anak dari saudara kembar Kimberly, Dawn, yang meninggal karena overdosis pada 2016.

Masalah Pribadi dan Hukum

Kimberly Anne Scott menghadapi banyak tantangan pribadi, termasuk kecanduan narkoba dan alkohol. Ia pernah ditangkap pada 2001 karena kepemilikan kokain, meski tidak dihukum, dan pada 2015 karena mengemudi dalam keadaan mabuk (DUI). Pada 2021, ia dirawat di rumah sakit setelah mencoba bunuh diri, sebuah insiden yang menunjukkan perjuangannya dengan depresi dan kehilangan anggota keluarga, termasuk ibunya pada 2021 dan saudara kembarnya, Dawn.

Hubungan dengan Eminem Sekarang

Meski penuh konflik, Kimberly Anne Scott dan Eminem kini menjalin hubungan yang lebih baik demi anak-anak mereka. Pada 2016, Kimberly menyebut Eminem sebagai “teman dekat” yang mendukungnya dalam membesarkan anak-anak mereka. Mereka berbagi hak asuh atas Hailie, yang kini menjadi influencer media sosial, dan tetap terlibat dalam kehidupan Alaina dan Stevie. Pada 2024, Kimberly terlihat di Michigan dengan penampilan baru, menunjukkan ia berusaha move on dari masa lalunya.

Kehidupan Kimberly Anne Scott Sekarang

Saat ini, Kimberly Anne Scott hidup lebih tertutup. Ia dikabarkan bekerja sebagai ilustrator lepas dan menulis buku anak-anak, meski tidak ada bukti kuat yang mendukung klaim ini. Dengan kekayaan bersih sekitar $2 juta, sebagian besar berasal dari penyelesaian perceraian dengan Eminem, ia tinggal di Michigan dan fokus pada kehidupan pribadinya. Pada 2025, ia dan Eminem menjadi kakek-nenek ketika Hailie melahirkan putranya, Elliot Marshall McClintock.

Kesimpulan

Kimberly Anne Scott adalah figur yang kompleks, dikenal sebagai mantan istri Eminem yang hidupnya penuh drama dan kontroversi. Dari kisah cinta remaja, perselingkuhan, hingga perjuangan pribadi, ia tetap menjadi bagian penting dari kehidupan Eminem dan anak-anak mereka. Meski sering dikritik, Kimberly berusaha memperbaiki hidupnya dan menjaga hubungan baik demi keluarga.