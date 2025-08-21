Profil Gilga Sahid, Suami Happy Asmara yang Mencuri Perhatian

Gilga Sahid(Dok. Djoko Sardjono)

SIAPA yang tidak kenal dengan Gilga Sahid, suami Happy Asmara yang sedang naik daun di dunia musik Indonesia? Penyanyi pop Jawa ini berhasil mencuri perhatian publik, tidak hanya karena bakat musiknya, tetapi juga karena kisah asmaranya dengan Happy Asmara. Mari kita ulas lebih dalam tentang profil, biodata, dan perjalanan karier Gilga Sahid!

Biodata Lengkap Gilga Sahid

Gilga Sahid, yang memiliki nama lengkap Gilga Sahid Hardiansyah, lahir pada 15 Februari 1998 di Madiun, Jawa Timur. Pria berusia 26 tahun ini memeluk agama Islam dan dikenal sebagai vokalis band GildCoustic. Ia menyelesaikan pendidikan di MAN 2 Madiun, sebuah sekolah berbasis Islam di kota kelahirannya. Kecintaannya pada musik sudah terlihat sejak kecil, dan kini ia menjadi salah satu musisi pop Jawa yang digemari banyak penggemar.

Perjalanan Karier Gilga Sahid

Sebelum menjadi suami Happy Asmara, Gilga memulai kariernya sebagai penyanyi kafe di Madiun. Pada tahun 2017, ia bersama dua temannya, Indra Setiawan dan Sufyan Baihaqi, mendirikan band GildCoustic yang mengusung aliran pop Jawa. Band ini mulai dikenal lewat penampilan mereka di kafe dan panggung seni sekolah. Single perdana mereka, Nglarani Ra Kiro-Kiro, dirilis pada Juli 2022, tetapi popularitas mereka melejit setelah lagu Nemen rilis pada Januari 2023. Lagu ini viral di media sosial dengan lebih dari 33 juta penonton di YouTube, berkat liriknya yang menyentuh tentang patah hati.

Gilga juga dikenal sebagai pencipta lagu Nemen, yang dipopulerkan oleh Happy Asmara dan NDX A.K.A. Duetnya dengan Happy Asmara dalam lagu Ginio (rilis 17 Juni 2023) dan Manot semakin memperkuat namanya di industri musik Indonesia. Bersama Happy, penampilan mereka di panggung selalu berhasil memikat hati penonton.

Kisah Cinta dengan Happy Asmara

Kisah cinta Gilga Sahid dan Happy Asmara menjadi sorotan publik sejak mereka sering tampil bersama. Keduanya resmi menikah pada 22 Juni 2024 di Gedung Trending #1, Kediri, Jawa Timur, dalam acara yang digelar secara tertutup. Pernikahan ini hanya dihadiri keluarga dan kerabat dekat, tetapi momen bahagia mereka viral lewat unggahan media sosial. Sebelum menikah, Gilga pernah menyebut Happy sebagai "istriku" di atas panggung, yang membuat penggemar heboh. Kini, pasangan ini dikenal sebagai duet romantis yang kerap memamerkan kemesraan, baik di panggung maupun di media sosial.

Sebelum Happy, Gilga dikabarkan menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Muafina, yang konon menjadi inspirasi lagu Nemen. Namun, hubungan tersebut berakhir, dan kini Gilga bahagia menjalani hidup bersama Happy Asmara.

Aktivitas di Media Sosial

Gilga Sahid cukup aktif di media sosial, tempat ia berbagi momen karier dan kehidupan pribadinya. Di Instagram (@gilgasahidh), ia memiliki lebih dari 569.000 pengikut, sedangkan di TikTok (@gsahidh), ia diikuti oleh 1,4 juta pengikut. Kanal YouTube-nya juga memiliki 563.000 pelanggan, di mana ia mengunggah video musik dan konten lainnya. Keaktifannya di media sosial membuatnya semakin dekat dengan penggemar, terutama kalangan muda yang menyukai musik pop Jawa.

Kontroversi dan Sorotan Publik

Pada September 2024, Gilga sempat menjadi sorotan karena insiden melempar mikrofon saat konser di Cirebon. Penampilan GildCoustic dihentikan mendadak oleh panitia, yang membuatnya kesal. Gilga kemudian meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia kecewa karena panitia tidak memberikan klarifikasi jelas kepada penonton. Meski menuai pro dan kontra, banyak penggemar yang mendukung aksinya sebagai bentuk protes.

Selain itu, tarif manggung Gilga bersama GildCoustic dan Happy Asmara juga menjadi perbincangan. Kabarnya, tarif mereka mencapai Rp300 juta per penampilan, menunjukkan betapa tingginya permintaan untuk penampilan mereka.

Mengapa Gilga Sahid Begitu Populer?

Sebagai suami Happy Asmara, Gilga Sahid tidak hanya dikenal karena kehidupan pribadinya, tetapi juga karena bakat musiknya yang luar biasa. Lagu-lagunya yang kental dengan nuansa Jawa, ditambah dengan penampilan panggung yang enerjik, membuatnya digemari banyak orang. Kolaborasinya dengan Happy Asmara juga menjadi daya tarik tersendiri, menjadikan mereka pasangan duet yang selalu dinanti penggemar.

Dengan kerja keras dan dedikasinya, Gilga Sahid berhasil membuktikan bahwa ia bukan hanya "suami Happy Asmara", tetapi juga musisi berbakat yang mampu bersinar di panggung musik Indonesia. Semoga perjalanan karier dan rumah tangganya bersama Happy selalu harmonis! (Z-10)