Kumpulan Trik Alice: Madness Return PS3 Lengkap

Berikut Trik Alice: Madness Return PS3(Doc PlayStation)

ALICE: Madness Returns PS3 adalah sebuah game action-adventure dengan sentuhan hack and slash dan elemen platformer, yang dirilis tahun 2011 untuk PlayStation 3, Xbox 360, dan PC.

Game ini merupakan sekuel dari American McGee’s Alice dan dikembangkan oleh Spicy Horse, diterbitkan oleh Electronic Arts .

1. Cheat Senjata & Kemampuan

Infinite Ammo: Saat menggunakan Pepper Grinder atau Teapot Cannon, gunakan sering-sering dodge agar ammo cepat recharge.

Senjata lebih kuat: Upgrade senjata di Menu Upgrade dengan Teeth yang dikumpulkan sepanjang permainan.

Unlimited Shrink: Shrink tidak terbatas, gunakan untuk melihat rahasia atau jalan tersembunyi.

2. Trik Eksplorasi

Perhatikan jejak kupu-kupu ungu, tanda ada jalan rahasia.

Gunakan Shrink Vision untuk menemukan platform tersembunyi.

Hancurkan dinding retak dengan Hobby Horse untuk membuka jalur rahasia.

3. Koleksi & Rahasia

Teeth: digunakan untuk upgrade senjata, cari di kotak, musuh, atau benda yang bisa dihancurkan.

Bottles: hanya untuk koleksi.

Memory: potongan cerita masa lalu Alice, membantu memahami alur.

Radula Room: ruang rahasia berisi tantangan, jika selesai dapat hadiah seperti Paint the Rose.

4. Tips Pertarungan

Pepper Grinder efektif melawan musuh terbang.

Hobby Horse untuk menghancurkan armor musuh.

Vorpal Blade: Cepat, cocok untuk musuh kecil.

Teapot Cannon: Area damage besar, cocok untuk banyak musuh sekaligus.

Gunakan Dodge R2/L2 untuk menghindari serangan besar.

5. Mode & Kostum Rahasia

Fleshmaiden Dress: HP tidak terbatas.

Hattress Dress: waktu cooldown senjata lebih cepat.

Chess Dress: lebih tahan terhadap damage.

Checkmate Dress: serangan lebih kuat.

6. Trik Tambahan

Save Point Otomatis: sering terjadi, jadi jangan khawatir mati mendadak.

Gunakan Shrink di pertarungan untuk melihat pola serangan musuh.

Sering upgrade Vorpal Blade lebih dulu, karena cepat dan selalu bisa digunakan.

Dengan trik ini, kamu bisa lebih mudah menemukan rahasia, mengalahkan musuh, dan menikmati cerita gelap khas Alice: Madness Returns.