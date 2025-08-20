Siapa Pacar Lisa Blackpink? Sosok Frederic Arnault, Anak Orang Terkaya Dunia

Lisa Blackpink(AFP)

LISA BLACKPINK selalu jadi sorotan, baik karena bakatnya maupun kehidupan pribadinya. Belakangan, rumor tentang pacar Lisa BLACKPINK ramai dibicarakan. Nama Frederic Arnault disebut-sebut sebagai pria yang dekat dengan idol K-Pop asal Thailand ini. Siapa sebenarnya Frederic Arnault? Yuk, simak profilnya!

Frederic Arnault, Pria di Balik Rumor Pacar Lisa BLACKPINK

Frederic Arnault bukan sembarang pria. Dia adalah anak keempat dari Bernard Arnault, orang terkaya di dunia yang memimpin LVMH, perusahaan di balik merek mewah seperti Louis Vuitton dan Dior. Frederic sendiri adalah CEO TAG Heuer, merek jam tangan mewah asal Swiss, sejak usia 26 tahun, menjadikannya salah satu CEO termuda di industri ini.

Kekayaan Keluarga Arnault yang Fantastis

Ayah Frederic, Bernard Arnault, memiliki kekayaan bersih sekitar US$246,8 miliar atau setara Rp3.702 triliun. LVMH mengelola lebih dari 70 merek mewah, termasuk Christian Dior, Givenchy, dan Bulgari. Kekayaan ini membuat nama Arnault sering disebut dalam daftar orang terkaya dunia versi Forbes.

Kedekatan Frederic dan Lisa BLACKPINK

Rumor tentang pacar Lisa BLACKPINK mulai mencuat setelah video Lisa dan seorang pria di Paris menjadi viral. Banyak yang menduga pria itu adalah Frederic Arnault. Keduanya juga terlihat bersama di acara TAG Heuer x KITH di Miami dan Global Citizen Festival 2024. Bahkan, lirik lagu Lisa berjudul Moonlit Floor yang menyebut “anak laki-laki Prancis bermata hijau” diyakini mengacu pada Frederic.

Momen Manis yang Bikin Penggemar Heboh

Penggemar juga menyoroti momen saat Lisa dan Frederic terlihat bersama di restoran Paris, dengan Lisa menyandarkan kepala di bahu pria yang diduga Frederic. Selain itu, Frederic pernah menghadiri konser BLACKPINK di Los Angeles dan berfoto bersama grup tersebut. Lisa juga dikabarkan liburan bersama keluarga Arnault di Yunani, makin memperkuat spekulasi hubungan mereka.

Pendidikan dan Karier Frederic Arnault

Frederic bukan hanya “anak orang kaya”. Dia lulusan Ecole Polytechnique, universitas bergengsi di Prancis, dengan gelar di bidang matematika terapan dan ilmu komputer. Sebelum menjadi CEO TAG Heuer, ia magang di Facebook dan membawa inovasi seperti jam tangan pintar Super Mario untuk TAG Heuer. Di bawah kepemimpinannya, penjualan TAG Heuer meningkat signifikan.

Apakah Lisa dan Frederic Benar-Benar Berpacaran?

Meski banyak bukti kedekatan, baik Lisa maupun Frederic belum mengonfirmasi status hubungan mereka. Agensi Lisa, YG Entertainment, juga memilih untuk tidak membantah atau membenarkan rumor ini. Namun, penggemar terus berspekulasi, terutama setelah Lisa menghapus unggahan Instagram Story yang diduga menunjukkan kapal pesiar keluarga Arnault.

Apa Kata Penggemar tentang Pacar Lisa BLACKPINK?

Penggemar memiliki pendapat beragam. Ada yang mendukung hubungan ini, menganggap Frederic sebagai pasangan yang sepadan untuk Lisa. Namun, sebagian lainnya merasa rumor ini mengalihkan perhatian dari kerja keras Lisa sebagai artis. Apa pun faktanya, Lisa tetap menjadi idola yang dicintai karena bakat dan pesonanya.

Kesimpulan: Misteri Pacar Lisa BLACKPINK

Rumor tentang pacar Lisa BLACKPINK memang menarik perhatian. Frederic Arnault, dengan latar belakang keluarga kaya dan karier cemerlang, menjadi sosok yang pas untuk disandingkan dengan Lisa. Meski belum ada konfirmasi resmi, momen kebersamaan mereka terus menjadi bahan perbincangan. (Z-10)