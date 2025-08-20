Mirip Seperti di Film, Fajar Nugra Cerita Kesulitan Finansial di Kehidupan Nyata

Salah satu cuplikan Film Warung Pocong(Dok. Film Warung Pocong)

AKTOR yang juga komika, Fajar Nugra, bersiap merilis film terbaru bergenre horor-komedi berjudul Warung Pocong. Film produksi Entelekey Media Indonesia dan Tiger Pictures itu mengangkat kisah tentang tiga pemuda yang tengah terjerat dalam masalah finansial masing-masing, sampai akhirnya membawa mereka pada sebuah tawaran pekerjaan yang misterius.

Fajar mengungkapkan, kisah tentang masalah finansial pada film Warung Pocong pernah dia rasakan. Saat itu dia mengaku kesulitan mencari pekerjaan, hanya saja dia tidak sampai mendapat tawaran pekerjaan misterius. Titik paling rendah dalam hidupnya itu terjadi ketika pandemi covid-19 melanda.

Pria berusia 29 tahun itu bercerita, kalau saat itu semua job stand-up dibatalkan, pemasukan terhenti total, bahkan di dompetnya cuma tersisa Rp8 ribu. “Untungnya masih tinggal sama orangtua, jadi nggak sampai kelaparan,” kata Fajar dalam keterangan pers yang diterima, Rabu (20/8).

Di tengah situasi yang cekak, Fajar mengaku sempat mengambil pinjaman online (pinjol). Namun, itu merupakan pilihan yang paling disesali dalam hidupnya dan mengaku kapok pernah mengambil pinjaman online.

“Itu benar-benar bikin hidup nggak tenang. Rasanya kayak dikejar-kejar sesuatu tiap hari. Begitu ada rezeki, pinjol langsung dilunasi tanpa pikir panjang. Kapok? Iya, banget," ujar pemeran Karto dalam film Warung Pocong.

Bukan cuman berurusan dengan pinjol, Fajar pun rela menjual koleksi sepatu Converse kesayangannya yang nyaris semua warna sudah ia punya. “Saking sayangnya, dulu gue sampe liatin terus sepatunya sebelum tidur,” kenangnya.

Beruntungnya, di tengah titik terendah dalam hidup Fajar, harapan datang dari satu-satunya job endorse yang nyangkut di masa itu. Dari situ, Fajar mulai membenahi media sosialnya, dan perlahan kembali bangkit. Siapa sangka Fajar kini justru menjadi aktor langganan di film-film Indonesia.

Adapun, film Warung Pocong merupakan garapan sutradara Bendolt. film ini menggandeng tiga nama besar dari panggung komika Tanah Air yakni Fajar Nugra, Sadana Agung, dan Randhika Djamil. Ketiganya akan berbagi layar dengan sejumlah aktor kawakan, seperti Shareefa Daanish, Arla Ailani, Teuku Rifnu Wikana, Whani Darmawan, hingga Kiki Narendra. (M-2)