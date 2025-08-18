Kumpulan Trik Wolfenstein: The New Order PS3 Lengkap

Berikut Trik Wolfenstein: The New Order PS3(Doc PlayStation)

WOLFENSTEIN: The New Order PS3 adalah sebuah video game first person shooter yang dikembangkan oleh MachineGames dan diterbitkan oleh Bethesda Softworks.

Game ini dirilis pada 20 Mei 2014 untuk PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, dan PC.

1. Membuka Mode “999 Health”

Saat berada di menu utama, tekan: L1, R1, L1, R1, L1, R1, Segitiga, Lingkaran.

Jika berhasil, karakter akan mendapatkan 999 health sementara.

2. Unlock Nightmare Mode

Pergi ke tempat tidur di markas pemberontak.

Pilih untuk tidur, maka kamu akan masuk ke level klasik ala game Wolfenstein 3D.

Selesaikan level ini untuk membuka Nightmare Mode.

3. Mode Uber

Selesaikan game satu kali di level kesulitan apapun.

Setelah tamat, mode Uber Difficulty otomatis terbuka.

4. Menggunakan Dual Wield

Tekan D-Pad Kanan untuk mengaktifkan senjata ganda.

Gunakan trik ini saat menghadapi musuh dalam jumlah banyak, karena damage lebih besar.

5. Stealth Kill

Selalu dekati musuh dari belakang lalu tekan Melee.

Gunakan pisau lempar untuk menghabisi musuh dari jarak jauh tanpa alarm berbunyi.

6. Perk System Cepat Naik

Bunuh musuh dengan headshot untuk membuka perk Tactical.

Bunuh musuh dengan granat untuk membuka perk Demolition.

Bunuh musuh dengan stealth untuk membuka perk Stealth.

7. Lokasi Enigma Code

Setiap level memiliki Enigma Code tersembunyi.

Jika berhasil mengumpulkannya, kamu bisa membuka mode rahasia seperti Mode 999 Health, Hardcore Mode, Walk in the Park, I Am Death Incarnate.

8. Tips Bertahan Hidup

Selalu cari Armor dan Health Pack.

Ingat bahwa health bisa overcharge hingga 200 tapi perlahan akan turun ke angka normal.

Simpan senjata berat untuk boss fight.

9. Rahasia Tambahan

Ada beberapa lukisan dan objek interaktif yang jika diperhatikan memberi petunjuk rahasia.

Jangan lewatkan rekaman musik dan catatan untuk melengkapi koleksi.

Dengan trik ini, kamu bisa lebih mudah menamatkan Wolfenstein: The New Order di PS3, sekaligus membuka konten rahasia.