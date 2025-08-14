Rumah Milea Bandung: Ikon Dilan 1990 yang Kini Dilarang Foto

Vanesha Prescilla, pemeran tokoh Milea dalam film Dilan.(Antara/Istimewa )

RUMAH Milea Bandung menjadi sorotan sejak menjadi lokasi syuting film Dilan 1990. Rumah tua bergaya kolonial Belanda ini, terletak di Jalan Kencana 03, Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, menarik banyak wisatawan untuk berfoto. Namun, kini sebuah spanduk kuning bertuliskan “DILARANG BERPHOTO DI DEPAN RUMAH INI!” terpampang di depan rumah. Apa alasan di balik larangan ini? Yuk, simak penjelasan dan potret terbarunya!

Mengapa Rumah Milea Bandung Dilarang untuk Foto?

Rumah Milea, yang merupakan Bangunan Cagar Budaya Golongan B, telah ramai dikunjungi sejak film Dilan 1990 populer pada 2018. Sayangnya, keramaian ini membawa dampak negatif bagi warga sekitar dan pemilik rumah, Tin dan Penny. Berikut adalah alasan utama larangan berfoto:

1. Gangguan bagi Warga Sekitar

Banyaknya pengunjung yang datang ke Rumah Milea Bandung menyebabkan kemacetan. Mobil-mobil yang parkir sembarangan menghalangi jalan dan akses masuk ke rumah warga lain. Selain itu, pedagang kaki lima mulai bermunculan, yang justru menambah sampah di lingkungan sekitar.

2. Kerusakan pada Properti

Pagar rumah sering rusak karena pengunjung naik atau duduk di atasnya. Tin, salah satu pemilik, mengaku harus memperbaiki pagar berkali-kali. Selain itu, saat syuting, beberapa bagian rumah seperti taman belakang juga mengalami kerusakan.

3. Kebisingan dan Sampah

Pengunjung yang berteriak “Milea! Milea!” atau nongkrong di depan rumah membuat suasana menjadi bising. Banyak juga yang meninggalkan sampah, seperti sisa makanan dan minuman, yang mengganggu kebersihan lingkungan.

4. Keinginan Pemilik untuk Ketenangan

Tin dan Penny, kakak beradik pemilik rumah, ingin menjaga ketenangan. Mereka merasa rumah mereka bukan tempat wisata, melainkan tempat tinggal pribadi. Larangan ini juga atas permintaan warga sekitar yang merasa terganggu.

Sejarah dan Keunikan Rumah Milea Bandung

Rumah Milea berdiri sejak 1917 dengan gaya arsitektur Indische, khas kolonial Belanda. Bangunan ini memiliki cat putih, jendela kayu abu-abu yang tinggi, dan taman asri dengan bunga-bunga. Rumah ini mendapat pengakuan sebagai Bangunan Cagar Budaya pada 17 Desember 2021 oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Keaslian desainnya tetap terjaga, menjadikannya ikon bersejarah yang menarik perhatian.

Alternatif Wisata Terkait Dilan

Meski Rumah Milea Bandung kini dilarang untuk foto, Anda masih bisa mengunjungi lokasi lain dari film Dilan 1990. Salah satunya adalah Warung Bi Eem, tempat nongkrong Dilan dan Milea dalam film. Di kehidupan nyata, warung ini adalah Coffeelense, sebuah kedai kopi di Jalan Panaitan No. 22, Kota Bandung. Desainnya masih dipertahankan, cocok untuk menikmati suasana sambil minum kopi.

Kesimpulan

Rumah Milea Bandung memang memiliki daya tarik tersendiri sebagai lokasi syuting Dilan 1990. Namun, larangan berfoto diberlakukan untuk menjaga kenyamanan warga dan pemilik rumah. Jika Anda ingin merasakan suasana film Dilan, kunjungi alternatif seperti Coffeelense atau jelajahi destinasi lain di Bandung. Mari hormati privasi pemilik rumah dan jaga kebersihan lingkungan!