Penyanyi Jepang Nobuo Yamada Tutup Usia di 61 Tahun Usai Lawan Kanker Ginjal

Vokalis Make-Up, Nobuo Yamada meninggal dunia.(Dok. Mojost)

NOBUO Yamada, atau NoB, vokalis band heavy metal Jepang Make-Up yang melejit lewat lagu legendaris Pegasus Fantasy dari anime Saint Seiya, meninggal dunia pada usia 61 tahun setelah berjuang melawan kanker ginjal.

Suara khas NoB menjadi ikon lintas generasi, membangkitkan semangat dan nostalgia bagi jutaan penggemar anime di seluruh dunia. Dirilis pada 1986, Pegasus Fantasy tak hanya menjadi identitas Saint Seiya, tetapi juga salah satu lagu anime paling dikenang sepanjang masa.

Jejak Karier

Lahir 20 Januari 1964, NoB memulai perjalanan musiknya di awal 1980-an bersama Make-Up. Kolaborasinya dengan Saint Seiya mengukuhkan namanya dalam sejarah musik anime Jepang.

Perjuangan hingga Akhir

Didiagnosis kanker ginjal stadium lanjut pada 2018, NoB terus berkarya dan tampil di panggung. Namun, sejak April 2024, kesehatannya menurun akibat tumor otak. Sehari sebelum wafat pada 9 Agustus 2025, ia masih membicarakan aransemen lagu baru dan rencana konser, ungkap agensinya, Mojost.

Duka dan Warisan

Kabar duka disampaikan Mojost pada 13 Agustus 2025. Ucapan belasungkawa mengalir dari berbagai musisi, termasuk Shoko Nakagawa, rekan duetnya di Saint Seiya Omega (2012), yang menyebut suara NoB telah memberinya kekuatan berkali-kali, seperti halnya yang dirasakan penggemar di seluruh dunia.

Kepergian NoB meninggalkan kekosongan di dunia musik, namun semangat dan dedikasinya akan terus hidup melalui karya-karyanya. (Z-10)