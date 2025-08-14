Ternyata ini Kopi Favoritnya Raisa, Suka yang Dingin Bisa Menjadi Penghilang Ngantuk

Raisa Andriana minum kopi(MI/Ghifari)

RAISA Andriana, selebriti Indonesia dan Duta Merek Nescafe, mengungkapkan pilihan kopi favorit di Kedai Nescafe, yaitu Ice roast, jenis kopi Americano dingin yang disajikan dengan cara yang praktis.

Raisa menganggap inovasi ini sebagai solusi yang sangat cocok bagi gaya hidup masa kini yang cepat, menunjukkan bahwa kopi berkualitas dapat dinikmati dengan konsep "on the go."

"Saya sih lebih suka yang black coffee, jadi Ice roast di Nescafe itu," kata Raisa di Sarinah, Jakarta, pada hari Kamis (14/8).

Ia menambahkan bahwa kopi dingin ini menjadi pilihannya untuk menghilangkan rasa kantuk.

"Karena biasanya kita butuh sesuatu untuk menyegarkan, terutama di tengah hari, seperti sekarang kita habis makan siang, ngantuk, tapi masih banyak agenda," ujarnya.

Raisa menyatakan bahwa kopi dingin Nescafe sangat membantu untuk mengembalikan stamina.

"Jadi menurut pendapat saya, kalau Ice roast atau black coffee yang super dingin itu, bikin segar dan langsung siap beraktivitas lagi," tuturnya.

Ia juga mengapresiasi keunggulan produk Nescafe yang bisa larut dengan baik dalam air dingin, sebuah inovasi yang menurutnya sangat praktis.

"Keistimewaan dari produk ini adalah bisa larut menggunakan air dingin," kata penyanyi kelahiran 1990 itu.

"Jadi meskipun pakai air dingin, bahkan air es pun masih bisa larut. Sangat cocok untuk yang menginginkan praktis," sambungnya.

Kehadiran produk seperti ini dinilai mampu mengubah kebiasaan masyarakat dalam menikmati kopi, dari yang tadinya harus diseduh dengan air panas, kini menjadi lebih fleksibel dan sesuai dengan ritme kehidupan modern yang serba cepat.