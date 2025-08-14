Kumpulan Trik Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea PS3 Lengkap

Berikut Trik Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea PS3(Doc PlayStation)

ATELIER Shallie: Alchemists of the Dusk Sea adalah game JRPG yang dikembangkan oleh Gust dan dirilis untuk PlayStation 3 pada tahun 2014 di Jepang dan 2015 secara global.

Game ini merupakan bagian ketiga sekaligus penutup dari trilogi Dusk dalam seri Atelier.

1. Pilih karakter utama dengan bijak

“Mulailah dengan Stera Lotte adalah selera yang sangat tinggi Sisi Stera menunjukkan permainan, ceritanya, dan karakternya dalam cahaya terbaiknya.”

2. Prioritaskan quest untuk meningkatkan hubungan

“Hati-hati dengan quest dengan peminta NPC atau anggota party Anda karena itu adalah salah satu cara hebat untuk meningkatkan level persahabatan.”

3. Save sering, jangan terlena

“Beberapa pertarungan bos benar-benar berakhir dengan permainan berakhir jika Anda mati. Sering-seringlah melakukan save..”

5. Tingkatkan level alkimia dan eksplorasi

“lakukan sedikit penggilingan pada level alkimia Anda karena teknik yang berhubungan dengan sintesis adalah celah yang cukup besar dalam beberapa level lagi.”

6. Persiapan boss fight akhir

Banyak pemain harus mengumpulkan bahan-bahan langka seperti Plant Oil, Neutralizers, dan Sand Runner Tailfeathers.

7. Endgame dan level alkimia maksimal

Setelah mencapai level 99, “real endgame starts” di mana kamu bisa membuat peralatan kuat dan menghadapi tantangan berat.

Game ini menceritakan kisah Shallistera Argo dan Shallotte Elminus yang berlatar di dunia yang mengalami kekeringan parah dan laut mulai mengering. (Z-4)