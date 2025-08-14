Sinopsis Film Gods of Egypt: Perebutan Tahta Mesir dari Osiris

Berikut Sinopsis Film Gods of Egypt(Doc IMDB)

GODS of Egypt adalah film bergenre aksi, petualangan dan fantasi yang dirilis pada tahun 2016.

Film berdurasi 127 menit ini diperankan oleh Gerard Butler sebagai Set, Nikolaj Coster sebagai Hours, Brenton Thwiaters sebagai Bek, Courtney Eaton sebagai Zaya, Elodie Yung sebagai Hathor dan Chadwick Boseman sebagai Thoth.

Film ini berlatar di Mesir kuno, di mana para dewa hidup berdampingan dengan manusia.

Set, dewa kegelapan, merebut tahta Mesir dari Osiris dengan cara membunuhnya dan mengusir putranya, Horus, setelah mencungkil kedua matanya yang menjadi sumber kekuatannya.

Seorang pencuri muda bernama Bek kehilangan kekasihnya, Zaya, karena kekejaman Set.

Demi membangkitkan Zaya dari kematian, Bek mencuri satu mata Horus dan meminta sang dewa untuk membantu mengalahkan Set.

Horus setuju, dan mereka memulai perjalanan berbahaya melintasi dunia manusia dan dunia para dewa.

Dalam petualangan ini, Horus harus menghadapi berbagai tantangan, termasuk monster gurun, dewa-dewa lainnya, dan rencana jahat Set yang ingin menguasai dunia fana dan alam baka.

Pertarungan klimaks terjadi di puncak piramida, di mana Horus akhirnya mendapatkan kembali kekuatannya dan mengalahkan Set, memulihkan kedamaian di Mesir. (Z-4)