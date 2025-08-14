Acara TV Go Yoon Jung: Daftar Serial Populer yang Wajib Ditonton

Acara TV Go Yoon Jung.(Dok. YouTube)

GO Yoon Jung adalah aktris Korea Selatan yang namanya semakin bersinar berkat perannya di berbagai acara TV Go Yoon Jung yang sukses besar. Dengan bakat aktingnya yang memukau, ia berhasil mencuri perhatian penonton di serial seperti Sweet Home, Alchemy of Souls, dan Moving. Artikel ini akan membahas daftar acara TV yang dibintangi Go Yoon Jung, peran yang membuatnya terkenal, dan mengapa serial ini wajib kamu tonton!

Siapa Go Yoon Jung?

Go Yoon Jung adalah aktris dan model kelahiran 22 April 1996 di Seoul, Korea Selatan. Ia memulai debut aktingnya pada tahun 2019 melalui serial He Is Psychometric. Sejak itu, namanya terus melejit berkat peran-perannya di berbagai acara TV Go Yoon Jung yang populer di kalangan penggemar drama Korea. Selain akting, ia juga dikenal sebagai model untuk merek ternama seperti Dior dan Chanel.

1. Sweet Home (2020): Peran yang Membuatnya Dikenal

Salah satu acara TV Go Yoon Jung yang pertama kali mencuri perhatian adalah Sweet Home, serial Netflix yang diadaptasi dari webtoon. Dalam serial ini, Go Yoon Jung memerankan Park Yu-ri, seorang perawat dengan masa lalu tragis. Penampilannya yang emosional dan kuat membuat penonton terpukau. Sweet Home mengisahkan sekelompok penghuni apartemen yang berjuang melawan monster mengerikan, dan peran Go Yoon Jung menjadi salah satu sorotan utama.

2. Alchemy of Souls (2022-2023): Pesona sebagai Jin Bu-yeon

Di antara acara TV Go Yoon Jung, Alchemy of Souls adalah salah satu yang paling ikonik. Serial fantasi periode ini menampilkan Go Yoon Jung sebagai Jin Bu-yeon, seorang pendeta wanita yang kehilangan ingatan. Penampilannya di bagian kedua serial ini, Alchemy of Souls: Light and Shadow, mendapat pujian besar karena chemistry-nya dengan aktor Lee Jae-wook. Serial ini wajib ditonton bagi penggemar drama fantasi!

3. Moving (2023): Peran Superhero yang Mengesankan

Moving adalah serial Disney+ yang menjadi salah satu acara TV Go Yoon Jung paling populer. Dalam drama ini, ia memerankan Jang Hui-soo, seorang gadis dengan kekuatan super yang diwarisi dari ayahnya. Cerita tentang keluarga dengan kekuatan luar biasa ini berhasil membuat Go Yoon Jung memenangkan penghargaan Best New Actress di Asia Contents Awards 2023. Alur cerita yang seru dan akting Go Yoon Jung membuat Moving layak masuk daftar tontonanmu.

4. Resident Playbook (2025): Peran Dokter yang Dinantikan

Salah satu acara TV Go Yoon Jung terbaru adalah Resident Playbook, spin-off dari Hospital Playlist. Dalam serial ini, Go Yoon Jung berperan sebagai Oh Yi-young, dokter residen di bidang obstetri dan ginekologi. Serial ini tayang pada April 2025 dan langsung mendapat sambutan hangat, dengan Go Yoon Jung menduduki peringkat pertama sebagai aktor paling populer versi Good Data Corporation.

Mengapa Acara TV Go Yoon Jung Selalu Menarik?

Go Yoon Jung memiliki kemampuan untuk menghidupkan karakter dengan emosi yang mendalam, baik dalam genre aksi, fantasi, maupun drama medis. Setiap acara TV Go Yoon Jung menawarkan cerita yang beragam, mulai dari ketegangan melawan monster hingga kisah cinta yang mengharukan. Bakatnya yang serba bisa membuatnya menjadi salah satu aktris Korea yang patut diperhitungkan.

Acara TV Go Yoon Jung yang Akan Datang

Selain serial yang sudah tayang, Go Yoon Jung juga akan membintangi Can This Love Be Translated?, sebuah komedi romantis yang dijadwalkan tayang pada akhir 2025 di Netflix. Dalam drama ini, ia berperan sebagai Cha Mu-hee, aktris papan atas, dan diharapkan menjadi salah satu acara TV Go Yoon Jung yang paling ditunggu.

Kesimpulan: Jangan Lewatkan Acara TV Go Yoon Jung!

Dari Sweet Home hingga Resident Playbook, acara TV Go Yoon Jung selalu berhasil memikat hati penonton. Dengan bakat akting yang luar biasa dan pilihan peran yang beragam, ia terus membuktikan dirinya sebagai bintang besar di dunia drama Korea. (Z-10)