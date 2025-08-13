Nama Asli Baim Wong: Mengenal Lebih Dekat Sosok Artis Multitalenta

Nama asli Baim Wong.(Antara)

BAIM Wong adalah salah satu nama besar di dunia hiburan Indonesia. Dikenal sebagai aktor, presenter, dan YouTuber, nama asli Baim Wong ternyata adalah Muhammad Ibrahim. Artikel ini akan membahas lebih dalam tentang asal-usul namanya, perjalanan karier, hingga kehidupan pribadinya yang menarik.

Siapa Nama Asli Baim Wong?

Nama asli Baim Wong adalah Muhammad Ibrahim. Nama ini mungkin tidak asing bagi penggemar setianya, tetapi banyak yang belum tahu bahwa nama "Wong" berasal dari marga ayahnya, Johnny Wong, yang memiliki keturunan Tionghoa. Sementara itu, nama Ibrahim diambil dari nama kakeknya, seorang ulama terkemuka di daerah asalnya. Kombinasi nama ini mencerminkan latar belakang budaya Tionghoa dan Sunda dari keluarganya.

Asal-Usul Nama Baim Wong

Mengapa ia dikenal sebagai Baim Wong? "Baim" adalah nama panggilan yang melekat sejak kecil, sedangkan "Wong" adalah marga keluarga dari sang ayah. Menariknya, meskipun memiliki darah Tionghoa, Baim Wong memeluk agama Islam sejak lahir dan dikenal sebagai sosok yang rendah hati serta dekat dengan penggemar.

Perjalanan Karier Baim Wong

Baim Wong memulai kariernya di dunia hiburan pada tahun 2001 sebagai aktor sinetron. Debutnya dimulai dengan sinetron berjudul 7 Tanda Cinta. Namun, ia baru serius menekuni akting pada tahun 2007. Beberapa sinetron populer yang dibintanginya antara lain Cincin, Benci Bilang Cinta, dan Catatan Hati Seorang Istri. Selain sinetron, Baim juga merambah dunia layar lebar dengan film seperti Dilema (2012), di mana ia memenangkan penghargaan Aktor Pendatang Baru Terfavorit di Indonesian Movie Awards.

Tidak hanya berakting, Baim juga dikenal sebagai presenter di acara seperti Dahsyat dan Baim Kagak Jaim. Namun, puncak popularitasnya terjadi ketika ia menjadi YouTuber. Kanal YouTube Baim Paula, yang dikelola bersama istrinya, Paula Verhoeven, telah memiliki lebih dari 21 juta pelanggan. Konten mereka yang beragam, mulai dari vlog keluarga hingga eksperimen sosial, membuat nama asli Baim Wong semakin dikenal luas.

Di luar kariernya, kehidupan pribadi Baim Wong juga menarik perhatian. Ia menikah dengan model Paula Verhoeven pada tahun 2018 dan dikaruniai dua putra, Kiano Tiger Wong dan Kenzo Eldrago Wong. Baim dikenal sebagai ayah dan suami yang penyayang, sering membagikan momen keluarga di media sosial. Meski sempat menghadapi kontroversi, seperti isu prank KDRT, Baim tetap mempertahankan citra positifnya sebagai figur publik yang peduli terhadap isu sosial.

Fakta Menarik tentang Baim Wong

Nama Asli: Muhammad Ibrahim

Muhammad Ibrahim Tanggal Lahir: 27 April 1981

27 April 1981 Keturunan: Tionghoa-Sunda

Tionghoa-Sunda Penghargaan: Aktor Pendatang Baru Terfavorit (Indonesian Movie Awards 2012)

Aktor Pendatang Baru Terfavorit (Indonesian Movie Awards 2012) Kanal YouTube: Baim Paula dengan lebih dari 21 juta pelanggan

Kesimpulan

Nama asli Baim Wong, Muhammad Ibrahim, hanyalah sebagian kecil dari cerita menarik tentang sosok ini. Dari perjalanan kariernya sebagai aktor hingga kesuksesannya sebagai YouTuber, Baim telah membuktikan dirinya sebagai figur multitalenta di Indonesia. Dengan kepribadian yang ramah dan dedikasi pada keluarga serta penggemar, ia terus menginspirasi banyak orang.