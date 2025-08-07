Berikut Rekomendasi Film Misteri Terbaik di Netflix(Doc IMDB)

FILM misteri adalah genre film yang berfokus pada penyelidikan terhadap suatu kejadian atau situasi yang belum diketahui kebenarannya, seperti pembunuhan, hilangnya seseorang, atau rahasia tersembunyi.

Tujuan utamanya adalah membuat penonton penasaran, menebak-nebak, dan mencari tahu jawaban atau pelaku sesungguhnya bersama karakter utama.

Berikut 10 Rekomendasi Film Misteri Terbaik di Netflix

1. The Girl on the Train (2016)

Genre: Misteri, Thriller, Kriminal

Sinopsis: Seorang wanita penyendiri yang setiap hari naik kereta terobsesi dengan pasangan yang ia lihat dari jendela, hingga suatu hari wanita itu hilang secara misterius.

Kenapa wajib tonton? Penuh twist mengejutkan dan drama psikologis yang kuat.

2. Gone Girl (2014)

Genre: Misteri, Thriller, Drama

Sinopsis: Seorang istri hilang di hari ulang tahun pernikahannya, dan suaminya jadi tersangka utama.

Daya tarik: Alur cerdas dan ending yang tak terduga.

3. The Pale Blue Eye (2022)

Genre: Misteri, Detektif, Thriller

Sinopsis: Detektif tua menyelidiki pembunuhan kadet militer dengan bantuan seorang kadet muda bernama Edgar Allan Poe.

Kelebihan: Atmosfer gelap dan cerita penuh teka-teki.

4. Enola Holmes (2020 & 2022)

Genre: Misteri, Petualangan

Sinopsis: Adik perempuan Sherlock Holmes menyelidiki kasus menghilangnya sang ibu dan terlibat dalam petualangan besar.

Cocok untuk: Penonton yang suka misteri ringan dengan nuansa petualangan.

5. The Invisible Guest (2016)

Genre: Misteri, Kriminal, Thriller

Sinopsis: Seorang pria kaya dituduh membunuh selingkuhannya dan menyewa pengacara untuk membuktikan dirinya tidak bersalah.

Highlight: Ending twist yang brilian dan tak tertebak.

6. Reptile (2023)

Genre: Thriller, Misteri, Kejahatan

Sinopsis: Seorang detektif menyelidiki kasus pembunuhan yang kompleks, dan pelan-pelan menyadari semua orang punya rahasia.

Seru karena: Penuh kecurigaan dan investigasi yang dalam.

7. Unknown Origins (2020)

Genre: Misteri, Superhero, Thriller

Sinopsis: Pembunuh berantai melakukan kejahatan berdasarkan cerita asal-usul superhero. Seorang detektif harus berpikir seperti penggemar komik untuk menangkap pelakunya.

Unik: Perpaduan misteri dengan dunia pop culture.

8. The Platform (2019)

Genre: Thriller, Sci-Fi, Misteri

Sinopsis: Sebuah penjara vertikal dengan sistem makanan aneh, di mana yang di atas makan duluan. Apa yang terjadi di bawah sana?

Teka-teki: Penuh simbolisme dan misteri sosial.

9. In the Shadow of the Moon (2019)

Genre: Misteri, Fiksi Ilmiah, Thriller

Sinopsis: Seorang polisi mengejar pembunuh berantai yang selalu muncul setiap 9 tahun sekali.

Seru karena: Menggabungkan elemen time travel dan kriminal.

10. Fractured (2019)

Genre: Misteri, Thriller Psikologis

Sinopsis: Seorang pria membawa anak dan istrinya ke rumah sakit, tapi kemudian keduanya menghilang dan rumah sakit menyangkal mereka pernah datang.

Mind-blowing: Bikin bertanya-tanya apa yang nyata dan apa yang tidak.

Film misteri menyajikan alur cerita penuh teka-teki dan tantangan intelektual, sangat cocok untuk kamu yang suka menebak-nebak, mencari tahu kebenaran, dan menikmati alur cerita yang tidak mudah ditebak. (Z-4)