10 Fakta Menarik Freddie Mercury, Legenda Musik Dunia yang Tak Terlupakan

Fakta tentang Freddie Mercury(Dok. NPR)

FREDDIE Mercury, vokalis band legendaris Queen, adalah salah satu ikon musik terbesar sepanjang masa. Dengan suara emasnya dan penampilan panggung yang memukau, ia meninggalkan warisan yang tak terlupakan. Berikut adalah 10 fakta menarik tentang kehidupan Freddie Mercury yang wajib kamu ketahui!

1. Nama Asli Freddie Mercury Bukan Freddie

Freddie Mercury lahir dengan nama Farrokh Bulsara pada 5 September 1946 di Zanzibar. Ia mengganti namanya menjadi Freddie Mercury saat membentuk band Queen pada tahun 1970. Nama "Mercury" terinspirasi dari dewa Romawi, yang mencerminkan kepribadiannya yang karismatik.

2. Freddie Mercury Adalah Anak Imigran

Freddie Mercury lahir dari keluarga Parsi di Zanzibar, yang saat itu merupakan wilayah protektorat Inggris. Keluarganya pindah ke Inggris pada 1960-an karena revolusi di Zanzibar. Latar belakang multikultural ini memengaruhi gaya musiknya yang beragam.

3. Bakat Musiknya Terlihat Sejak Kecil

Saat bersekolah di India, Freddie Mercury mulai menunjukkan bakat musiknya. Ia belajar piano sejak usia tujuh tahun dan bergabung dengan paduan suara sekolah. Bakat ini menjadi dasar kariernya sebagai musisi legendaris.

4. Pencipta Lagu-Lagu Ikonik Queen

Freddie Mercury menulis banyak lagu hits Queen, seperti "Bohemian Rhapsody", "We Are the Champions", dan "Somebody to Love". "Bohemian Rhapsody" bahkan dianggap sebagai salah satu lagu terbaik sepanjang masa karena komposisinya yang unik.

5. Suara Freddie Mercury yang Luar Biasa

Suara Freddie Mercury memiliki rentang vokal yang luar biasa, mencapai empat oktaf. Ia bisa bernyanyi dari nada rendah hingga tinggi dengan penuh emosi, menjadikannya salah satu vokalis terbaik dalam sejarah musik.

6. Penampilan Panggung yang Ikonik

Freddie Mercury dikenal karena penampilan panggungnya yang energik dan teatrikal. Kostum-kostumnya yang mencolok, seperti jaket kuning di konser Live Aid 1985, menjadi legenda dan menginspirasi banyak artis.

7. Kehidupan Pribadi yang Penuh Warna

Freddie Mercury menjalin hubungan jangka panjang dengan Mary Austin, yang disebutnya sebagai "cinta sejatinya". Meski mereka berpisah secara romantis, mereka tetap berteman dekat. Freddie juga dikenal sebagai pribadi yang flamboyan namun tertutup tentang kehidupan pribadinya.

8. Freddie Mercury dan Kucing-Kucingnya

Freddie Mercury sangat mencintai kucing. Ia memiliki beberapa kucing peliharaan, dan bahkan mendedikasikan album solonya, Mr. Bad Guy, untuk kucingnya yang bernama Jerry. Ia sering menelepon rumahnya untuk "berbicara" dengan kucing-kucingnya!

9. Perjuangannya Melawan AIDS

Pada akhir 1980-an, Freddie Mercury didiagnosis mengidap AIDS. Meski kesehatannya menurun, ia tetap berkarya hingga akhir hidupnya. Ia meninggal dunia pada 24 November 1991, tetapi warisannya terus hidup.

10. Warisan Abadi Freddie Mercury

Freddie Mercury tidak hanya dikenang sebagai vokalis Queen, tetapi juga sebagai simbol keberanian dan kreativitas. Film biografi Bohemian Rhapsody (2018) memperkenalkan kisahnya kepada generasi baru, memastikan namanya abadi.

Kesimpulan

Freddie Mercury adalah legenda yang mengubah dunia musik dengan suara, gaya, dan semangatnya. Dari asal-usulnya yang sederhana hingga menjadi ikon global, kisah hidupnya penuh inspirasi.