Kumpulan Trik Indiana Jones and The Great Circle PS5 Lengkap

INDIANA Jones and the Great Circle PS5 adalah gim action adventure single player bergenre stealth dan eksplorasi, dikembangkan oleh MachineGames dan diterbitkan oleh Bethesda Softworks.

Game ini dirilis untuk PlayStation 5 pada 17 April 2025, gim ini mengambil latar waktu antara film Raiders of the Lost Ark dan The Last Crusade pada tahun 1937.

Berikut Trik Indiana Jones and The Great Circle PS5

1. Ambil Foto Setiap Ada Ikon Kamera

Saat ikon kamera muncul, hentikan langkah dan ambil foto objek, NPC, lanskap, atau bahkan kucing. Ini memberi Adventure Points untuk membuka skill dan memberikan petunjuk puzzle.

2. Perhatikan Lingkungan Sekitar untuk Petunjuk

Jawaban puzzle biasanya tersembunyi di area sekitarnya, baca catatan, periksa lukisan, atau barang tersembunyi. Jika bingung, ulangi eksplorasi area itu.

3. Pakai Disguise Tepat untuk Masuk Area Terbatas

Dengan pakaian penyamaran, kamu bisa masuk ke area yang dijaga tanpa didetek. Tapi hati-hati, beberapa musuh tinggi masih bisa mengenalimu.

4. Gunakan Fast Travel melalui Signposts

Tanda petunjuk atau signpost memungkinkan kamu teleport ke area yang pernah dikunjungi sebelumnya, mempercepat perjalanan antar lokasi besar seperti Vatican atau Gizeh.

5. Pertarungan Minimal dengan Senjata Sementara

Untuk pertempuran ringan, manfaatkan barang lingkungan, seperti palu, sapu, botol, daripada pakai senjata utama. Senjata utama cepat rusak dan butuh repair kit.

6. Serang Dari Stealth atau Silent Takedown

Idealnya hindari pertempuran langsung. Gunakan senyap dengan menyerang dari belakang menggunakan senjata improvisasi, untuk mengurangi keributan dan alert musuh.

7. Bawa Selalu Makanan dan Perban untuk Bertahan

Makanan seperti buah dan roti meningkatkan stamina dan health bar sementara. Perban berguna untuk memulihkan health setelah terluka. Simpan minimal 3 slot inventori.

Indiana Jones and the Great Circle untuk PS5 adalah pengalaman petualangan yang sangat memikat, bukan sekadar gim adaptasi film, tetapi sebuah penghormatan yang kaya dan imersif pada warisan Indiana Jones. (Z-4)