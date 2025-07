Sinopsis Film The Gray Man: Aksi Ryan Gosling dan Chris Evans yang Menjadi Pembunuh Bayaran

Berikut Sinopsis Film The Gray Man(Doc IMDB)

THE Gray Man adalah film yang bergenre aksi thriller yang dirilis di Netflix pada tahun 2022 lalu.

Film berdurasi 129 menit ini diperankan oleh Ryan Gosling sebagai Sierra Six, Chris Evans sebagai Lloyd Hansen, dan Ana de Armas sebagai Dani Miranda.

Berikut Sinopsis Film The Gray Man

Sierra Six, nama samaran dari Court Gentry, adalah mantan narapidana yang direkrut ke program rahasia CIA bernama Sierra.

Dalam program ini, ia dilatih menjadi pembunuh elit tanpa jejak merchant of death dengan identitas yang tidak diketahui siapa pun.

Ketika menjalankan misi di Bangkok, Six menolak membunuh target yang bisa membahayakan warga sipil.

Target itu ternyata adalah anggota Sierra lainnya, yang sebelum mati memberikan drive terenkripsi yang mengungkap korupsi pejabat CIA, termasuk Denny Carmichael.

Setelah insiden itu, Six menjadi buronan CIA dan mendapat julukan sebagai The Gray Man. Lloyd Hansen, mantan agen Sierra yang sadis, direkrut kembali oleh CIA untuk memburu Six.

Bersama agen Dani Miranda yang membelot membantunya, Six harus menghadapi pengejaran global dari Hansen dan pasukan bayaran setempat.

The Gray Man adalah film laga thriller yang kental dengan aksi internasional dan gaya khas Russo Brothers, menampilkan perburuan global yang intens antara Sierra Six dan Lloyd Hansen.

Meskipun belum didukung oleh kedalaman cerita atau karakter, film ini memikat lewat citra sinematik, cast papan atas, dan potensi memulai saga spionase baru dari Netflix. (Z-4)