Sinopsis Heart of the Hunter: Pembunuh Bayaran Elite yang Kembali Beraksi

Berikut Sinopsis Heart of the Hunter(Doc IMDB)

HEART of the Hunter adalah film bergenre aksi dan thriller yang dirilis pada tahun 2024.

Film berdurasi 1 jam 50 menit ini disutradarai oleh Mandla Dube. Cerita dalam film Heart of the Hunter diambil berdasarkan novel karya Deon Meyer.

Berikut Sinopsis Heart of the Hunter

Dalam dunia yang penuh intrik dan konspirasi politik, Zuko Khumalo, seorang pria biasa yang tampak hidup tenang, ternyata menyimpan masa lalu sebagai pembunuh bayaran elite.

Ia sudah meninggalkan dunia itu. Namun, ketika seorang teman lamanya mengungkap adanya ancaman terhadap negara, Zuko dipaksa kembali ke dunia gelap yang telah ia tinggalkan.

Kini ia menjadi target perburuan oleh pemerintah korup. Zuko harus berjuang menyelamatkan keluarganya, mengungkap kebenaran, dan melawan sistem berbahaya yang menyembunyikan kejahatan besar di balik layar kekuasaan.

Film ini menghadirkan aksi intens berlatar Afrika Selatan, dengan sinematografi menarik, serta alur penuh ketegangan dan kejutan.

Heart of the Hunter bagi penonton yang menyukai film bertema aksi spionase seperti Jason Bourne atau Jack Reacher, namun dengan sentuhan lokal Afrika yang unik. (Z-4)