Jump Blackpink: Lirik Lagu, Terjemahan Bahasa Indonesia, dan Maknanya Lengkap!

BLACKPINK kembali mengguncang dunia K-Pop dengan single terbaru mereka Jump yang pertama kali ditampilkan saat pembukaan tur dunia Blackpink DEADLINE pada 5 Juli 2025 di Goyang Stadium, Korea Selatan. Lagu ini menghadirkan kombinasi beat powerful, attitude penuh percaya diri, dan gaya khas Blackpink yang enerjik.

Dirilis secara digital pada 11 Juli 2025, lagu ini langsung menjadi trending di berbagai platform musik dan media sosial. Berikut ini adalah lirik lengkap lagu Jump Blackpink beserta terjemahan bahasa Indonesia dan makna yang terkandung di dalamnya.

Makna Lagu Jump Blackpink

Lagu Jump menggambarkan keberanian, kemandirian, dan kekuatan perempuan. Liriknya penuh semangat pemberdayaan—mengajak pendengar untuk melompat keluar dari zona nyaman, menjadi diri sendiri, dan tidak takut mengambil alih kendali hidup.

Dibalut dalam nuansa hype, energik, dan penuh gaya, lagu ini cocok menjadi anthem generasi muda yang ingin tampil bold dan unapologetic.

Lirik Lagu Jump – Blackpink (Romanized & English)

Verse 1: Rosé & Jisoo

I'm not that easy to take

Used to see me out of these lights, saw my tears turn to ice

That's the sweetest escape

Every time that feeling kicks in, I might stay through the night

Pre-Chorus: Jennie & Lisa

Bet you're getting it now

Rock that DDU-DU DDU-DU now

Chakgak hajima nuga nugunji, woah-oh-oh

Think you're running that / Guess we're going down

I walk it, yeah, I talk it

Hana, dul, set, ttwieo

Chorus: Rosé, Jennie & Lisa

Ttwieo, ttwieo

Ttwieo, ttwieo

So come up with me, I'll take you high

That Primadonna spice up your life

You know I got that shit that you like

So come with me, run up, uh, jump (Ttwieo)

Post-Chorus: Lisa & Jisoo

Watch me running up the place

I'm already starting and my girls are on the way (Ttwieo)

Watch me open up the place

Wanna see you bumping, baby, bouncing to the bass

Verse 2: Lisa & Jennie

Are you not entertained? I ain't gotta explain

I'm with all of my sisters, got 'em going insane (Yeah)

You know we on a mission (Yeah), full gas, no brakes, yeah

Breaking out of the system, breaking out of this cage, yeah

Pre-Chorus: Rosé & Jisoo

Bet you're getting now

Algo deureona / Sungan itjima nuga nugunji, woah-oh-oh

Think you're running that / Guess we're going down

I walk it, yeah, I talk it

Hana, dul, set, ttwieo

Chorus: Jennie, Rosé & Lisa

Ttwieo, ttwieo

Ttwieo, ttwieo

So come up with me, I'll take you high (Hey)

That Primadonna spice up your life (Woo)

You know I got that shit that you like

So come with me, run up, uh, jump (Ttwieo)

Post-Chorus: Jisoo & Lisa

Watch me burning up the place

I'm already starting and my girls are on the way (Ttwieo)

Watch me open up the place

Wanna see you bumping, baby, bouncing to the bass

Outro: All

Blackpink in your area / Area

Ttwieo, ttwieo, ttwieo, ttwieo, ttwieo, ttwieo

Terjemahan Lirik Jump Blackpink dalam Bahasa Indonesia

Verse 1

Aku bukan orang yang mudah dihadapi

Dulu kau melihatku di balik sorotan, melihat air mataku jadi beku

Itu pelarian terindah

Setiap perasaan itu muncul, aku mungkin akan bertahan sepanjang malam

Pre-Chorus

Aku yakin kamu mulai mengerti sekarang

Guncang dengan DDU-DU DDU-DU sekarang

Jangan kira kau tahu siapa aku, siapa pun itu

Kau pikir kau yang mengendalikan? Tapi kita jatuh bersama

Aku jalani dan ucapkan semuanya

Satu, dua, tiga—lompat!

Chorus

Lompat, lompat

Ayo ikut denganku, akan kubawa kau tinggi

Primadonna yang beri warna hidupmu

Kau tahu aku punya yang kau suka

Jadi ikut aku, lari, lalu lompat

Post-Chorus

Lihat aku menguasai tempat ini

Aku sudah mulai, para sahabatku sedang menuju

Lihat aku membuka suasana

Kuingin lihat kamu bergoyang sesuai irama

(Verse 2, Pre-Chorus, Chorus, dan Outro diterjemahkan sama seperti sebelumnya)

Kesimpulan

Lagu Jump Blackpink bukan hanya menghadirkan beat yang menghentak dan koreografi yang kuat, tapi juga pesan empowering yang sangat relevan untuk generasi muda saat ini. Dengan lirik berani dan penuh semangat, Blackpink membuktikan bahwa mereka masih berada di puncak permainan.

Jika kamu ingin streaming lagu ini atau melihat video audionya, kamu bisa cek melalui tautan berikut:

