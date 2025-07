Meha, Orchidaria, William Sihombing, hingga Daniel Abraham Pamer Karya di Program Musik Main-Main di Cipete

Para pengisi acara Program Musik Main-Main di Cipete.(MI/HO)

PROGRAM musik mingguan yang konsisten menjadi ruang ekspresi bagi musisi muda dan independen, Main-Main di Cipete kembali hadir di episode 18, pada Senin (30/6) malam. Bertempat di Casatopia Cafe, acara ini dipandu duo host Eno Suratno Wongsodimedjo dan Qenny Alyanno.

Hadir sebagai penampi perdana, William Sihombing membuka malam dengan performa penuh perasaan. Solois asal Tangerang Selatan ini membawakan lagu-lagu ciptaannya seperti Putih, Buana, Aksara, Potret, dan single terbaru berjudul Samudra.

William Sihombing dikenal lewat pendekatan lirik personal dan produksi musik yang matang bersama FireFly Records dalam karya-karyanya.

Penampilan dilanjutkan oleh Orchidaria, trio musikalisasi puisi yang tengah naik daun. Lewat EP mereka Senarai, grup ini menyuguhkan lagu-lagu seperti Sama-sama Melupakan, Rumah, Tak Pulang, dan Tak Minta Banyak.

Setiap lagu yang dihadirkan Orchidaria, dibalut lirik puitis dan aransemen akustik yang intim. Salah satu personel bahkan menyisipkan pembacaan puisi di tengah set, memperkuat kesan kontemplatif yang menjadi ciri khas mereka.

Meha, penyanyi muda berbakat, tampil memikat dengan membawakan lagu klasik Kiss Me dari Sixpence None the Richer.

Ia kemudian memperkenalkan karya-karya dari album debutnya Cinta Tak Pernah Salah, termasuk Daku Sekarat, Turun Dari Langit, dan Ada Rasa.

Lagu-lagu yang dibawakan Meha menampilkan warna vokalnya yang lembut namun kuat, serta lirik yang menggugah.

Sebagai penutup, Daniel Abraham hadir membakar panggung dengan deretan lagu rap miliknya, termasuk Pesta, Bucin, Jalan Sore, dan Jogetin.

Dikenal sebagai pejuang hip-hop muda dengan lirik positif dan beat cepat, Daniel sebelumnya juga tampil di Swag Event edisi ke-108 dan mendapat sambutan hangat dari komunitas musik urban.

Program musik Main-Main di Cipete sendiri telah menjadi ajang mingguan yang rutin digelar setiap Senin malam di Casatopia Cafe.

Diinisiasi oleh Reallist Management, acara ini terbuka untuk umum tanpa tiket masuk, dan menjadi wadah penting bagi regenerasi musisi alternatif di Jakarta.

Dengan atmosfer hangat dan lineup yang selalu segar, acara ini dengan akun Instagram resmi @main.main.di ini, terus membuktikan bahwa musik lokal punya tempat istimewa di hati para penikmatnya. (Z-1)