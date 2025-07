Lee Hye-ri Dirumorkan Berpacaran dengan Woo-tae, Dari Mana Awalnya?

Lee Hye Ri(Instagram/@hyeri_0609)

PENYANYI dan aktris Hye-ri (Lee Hye-ri) menolak berkomentar mengenai rumor hubungan romantis dengan Woo-tae (Chae Woo-tae). Seorang perwakilan dari agensi Hye-ri, Sublime, mengatakan kepada Mail Business Star Today, sulit untuk mengonfirmasi karena ini merupakan kehidupan pribadi sang aktris.

“Kami mohon pengertian Anda,” kata Sublime, dikutip Media Indonesia, Selasa, (1/7).

Sebelumnya pada hari yang sama, sebuah media melaporkan Hye-ri dan Woo-tae bertemu dalam film Victory pada tahun lalu sebagai koreografer, dan telah berpacaran selama lebih dari setahun. Di film itu, Hye-ri memerankan ketua klub cheerleading, di mana Woo-tae membentuk hubungan dan berkembang menjadi kekasih saat bekerja sebagai koreografer untuk Victory.

Namun, agensi Hyeri tidak memberikan pernyataan jelas mengenai rumor hubungan romantis mereka, dengan mengatakan itu adalah kehidupan pribadi sang aktris.

Hyeri, yang debut sebagai anggota Girl’s Day pada tahun 2010, beralih menjadi pemain film dan tampil dalam film-film seperti Victory, Pansori Boxer, Monsters, Drama, Good Competition, Ildang White Butler, Two Cops, dan Flowers Think of the Moon.

Sementara itu, Woo Tae merupakan koreografer dan dikenal melalui penampilannya di acara Mnet Dancer Survival Street Man Fighter yang tayang pada 2022. (H-4)