Chord Guyon Waton Dalan Liyane - Lirik dan Kunci Gitar Lengkap

Ilustrasi(Dok Spotify)

LAGU Dalan Liyane dari Guyon Waton adalah cover dari karya Hendra Kumbara yang dirilis pada 2019. Lagu ini menceritakan kisah patah hati seseorang yang ditinggalkan kekasihnya saat sedang sayang-sayangnya. Dengan melodi yang menyentuh dan lirik yang penuh emosi, lagu ini cocok untuk dinyanyikan sambil memainkan gitar. Berikut adalah chord Guyon Waton Dalan Liyane lengkap dengan liriknya, mudah dipelajari bahkan untuk pemula!

Lirik dan Chord Dalan Liyane - Guyon Waton

Chord di bawah ini menggunakan kunci dasar yang sederhana. Kamu bisa memainkannya dengan gitar akustik atau elektrik. Pastikan gitar sudah disetel dengan benar sebelum mulai.

Intro: F.. G.. C Em Am -A Dm.. G.. C.. C G C Sopo seng kuat nandang kahanan Am A Dm Sopo seng ora kroso kelangan F G Em Ditinggal pas sayang sayange A Dm Pas lagi jeru jerune G C Kowe milih dalan liyane.. Int: Fm C C G C Sopo seng kuat ditinggal lungo Am A Dm Sopo seng atine ora loro F G Em Kenangan sing wis tak lakoni A Dm Tak simpen neng njero ati G C Dewe wes ra dadi siji.. Reff: F Yowes ben tak lakoni nganti G Sak kuat kuate ati C Em Am Pesenku mung siji seng ngati-ati A Dm Isoku mung mendem G Esuk tekan sonten C Mergo sadar diri kulo C Dudu sinten sinten.. F Yowes ben mung tak pendem roso G Sing ono neng njero dodo C Em Am Tetep tak dongakno mugo urip mulyo A Dm Isoku mung nyuwun G Mugo ora getun C Cekap semanten maturnuwun..

Cara Memainkan Chord Dalan Liyane

Untuk memainkan chord Guyon Waton Dalan Liyane, ikuti langkah-langkah berikut:

Intro : Mulai dengan petikan lembut pada chord F, G, C, Em, Am, Dm, dan kembali ke C. Gunakan ritme perlahan untuk menyesuaikan suasana lagu.

: Mulai dengan petikan lembut pada chord F, G, C, Em, Am, Dm, dan kembali ke C. Gunakan ritme perlahan untuk menyesuaikan suasana lagu. Verse : Gunakan strumming sederhana seperti D-DU-UDU (D=down, U=up) untuk setiap chord. Pastikan transisi antara C, G, Am, dan Dm mulus.

: Gunakan strumming sederhana seperti D-DU-UDU (D=down, U=up) untuk setiap chord. Pastikan transisi antara C, G, Am, dan Dm mulus. Reff: Tambahkan sedikit penekanan pada chord F dan G untuk memberi emosi lebih pada bagian reff. Jaga tempo tetap stabil.

Jika kamu pemula, latihan perlahan dulu. Kamu juga bisa menonton video tutorial di YouTube untuk melihat teknik petikan dan strumming.

Tips Belajar Kunci Gitar untuk Pemula

Belajar gitar memang butuh kesabaran, tapi dengan lagu seperti Dalan Liyane, kamu bisa berlatih sambil menikmati musik. Berikut beberapa tips:

Gunakan capo: Jika kunci terasa sulit, pakai capo di fret 1 atau 2 untuk menyesuaikan nada dengan suaramu. Latihan rutin: Luangkan 15-20 menit setiap hari untuk berlatih chord dan transisi. Dengarkan lagunya: Putar lagu Dalan Liyane oleh Guyon Waton untuk memahami ritme dan emosi lagu.

Makna Lagu Dalan Liyane

Dalan Liyane berarti "jalan lain" dalam bahasa Jawa. Lagu ini menggambarkan perasaan seseorang yang harus merelakan kekasihnya memilih jalan hidup lain bersama orang baru. Meski penuh luka, tokoh dalam lagu ini memilih untuk mendoakan kebahagiaan sang kekasih. Lirik seperti "Yowes ben tak lakoni nganti sak kuat kuate ati" menunjukkan ketabahan hati meski dalam kesedihan.

Popularitas Lagu Dalan Liyane

Video klip Dalan Liyane oleh Guyon Waton yang diunggah pada Februari 2020 telah ditonton lebih dari 6 juta kali di YouTube. Lagu ini juga populer di TikTok, di mana banyak pengguna membuat video dengan latar lagu ini. Selain Guyon Waton, penyanyi lain seperti Happy Asmara dan Via Vallen juga pernah membawakan lagu ini, menambah kepopulerannya di kalangan penggemar musik Jawa.

Sudah siap memainkan chord Guyon Waton Dalan Liyane? Ayo ambil gitar dan nyanyikan lagu ini dengan penuh perasaan!