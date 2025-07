Chord Isabella - Lirik dan Kunci Gitar ST12 Mudah Dimainkan

Ilustrasi(Freepik.com)

LAGU Isabella dari ST12 adalah salah satu lagu galau yang populer sejak rilis pada tahun 2009. Dengan melodi yang menyentuh dan lirik yang penuh emosi, lagu ini menceritakan kisah cinta yang terpisah karena perbedaan adat. Artikel ini menyediakan chord Isabella yang mudah dimainkan, cocok untuk pemula yang ingin belajar kunci gitar.

Lirik dan Chord Isabella oleh ST12

Berikut adalah lirik lengkap dan kunci gitar untuk lagu Isabella. Chord ini menggunakan kunci dasar Am, yang ramah untuk pemula.

[Intro] Am Dm E Am E-F-E [Verse 1] Am Dm Isabella adalah G C Kisah cinta dua dunia Am Dm Mengapa kita berjumpa G E Namun akhirnya terpisah Am Dm Terbayang lambaiannya G C Saatku terbakar kehangatan Am Dm Dunia dipenuhi G E Warna berseri bunga cinta [Bridge] F Dm Kita yang terlena G C Hingga musim berubah Dm G Mentari menyepi E Menyalakan api cinta [Chorus] Dm G Dia Isabella C Am Lambang cinta dan prahara Dm G Terpisah karena F C Adat yang berbeda Dm G Cinta gugur bersama E Daun-daun kekeringan [Verse 2] Am Dm Haluan hidupku G C Terpisah dengan Isabella Am Dm Terbayang lambaiannya G E Saatku terbakar kehangatan [Outro] F Dm Siang jadi hilang G C Ditelan kegelapan malam Dm G Alam yang terpisah E Melenyapkan sebuah kisah

Chord di atas telah disesuaikan agar mudah dimainkan oleh pemula.

Cara Memainkan Chord Isabella dengan Mudah

Untuk memainkan chord Isabella, pastikan gitar kamu sudah disetem dengan benar. Berikut beberapa tips untuk pemula:

Gunakan capo : Jika kunci Am terasa sulit, kamu bisa menggunakan capo di fret 2 dan memainkan kunci Gm sebagai pengganti.

: Jika kunci Am terasa sulit, kamu bisa menggunakan capo di fret 2 dan memainkan kunci Gm sebagai pengganti. Latih transisi : Perpindahan dari Am ke Dm dan G ke C adalah yang paling sering muncul. Latih perlahan untuk membiasakan jari.

: Perpindahan dari Am ke Dm dan G ke C adalah yang paling sering muncul. Latih perlahan untuk membiasakan jari. Gunakan metronom: Mainkan dengan tempo lambat (sekitar 60 BPM) untuk menjaga ritme.

Dengan latihan rutin, kamu bisa menguasai kunci gitar Isabella dalam waktu singkat!

Tentang Lagu Isabella

Lagu Isabella dipopulerkan oleh ST12 dalam album P.U.S.P.A. Lagu ini mengisahkan cinta yang tragis, di mana dua insan harus berpisah karena perbedaan budaya. Hingga kini, chord Isabella masih banyak dicari karena melodinya yang indah dan liriknya yang menyentuh.

Tips Belajar Gitar untuk Pemula

Jika kamu baru mulai belajar gitar, berikut beberapa saran untuk membantu kamu mahir memainkan chord Isabella:

Pelajari kunci dasar: Kuasai kunci Am, Dm, G, C, dan E terlebih dahulu. Praktik setiap hari: Luangkan waktu 15-20 menit setiap hari untuk melatih jari-jari kamu. Tonton tutorial: Banyak video di YouTube yang menunjukkan cara memainkan kunci gitar Isabella dengan visual yang jelas.

Mengapa Lagu Isabella Begitu Populer?

Lagu ini tidak hanya memiliki melodi yang enak didengar, tetapi juga lirik yang relatable. Banyak orang merasa terhubung dengan cerita cinta yang penuh rintangan. Selain itu, chord Isabella yang sederhana membuat lagu ini sering dipilih oleh pemula untuk latihan gitar.

Cobalah mainkan lagu ini dan rasakan sendiri emosi yang dibawakan oleh ST12.