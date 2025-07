Rod Stewart Hadirkan Kejutan Saat Tampil Spesial di Glastonbury 2025

Lulu, Ronnie Wood, dan Mick Hucknall tampil sebagai kejutan dalam konser Rod Stewart di Glastonbury 2025.(Instagram)

LEGENDA musik Rod Stewart menyuguhkan penampilan istimewa dalam slot "legends" di panggung utama Pyramid Stage Glastonbury Festival, Minggu (29/6). Di usia 80 tahun, pelantun "Do Ya Think I'm Sexy" ini tidak tampil sendirian. Ia mengajak para sahabat lama dan bintang ikonik lainnya naik ke atas panggung.

Beberapa hits andalannya seperti “Tonight’s the Night (Gonna Be Alright)” dan “Do Ya Think I’m Sexy” membuka penampilan memikat tersebut. Namun kejutan besar datang ketika Stewart mengajak Mick Hucknall, vokalis Simply Red yang berusia 65 tahun, untuk berduet membawakan lagu "If You Don’t Know Me by Now", yang awalnya dipopulerkan Harold Melvin & The Blue Notes dan kemudian menjadi hit besar versi Simply Red.

Tak berhenti di sana, Stewart kemudian menyambut kehadiran rekan satu bandnya di Faces, Ronnie Wood, 78, untuk membawakan lagu klasik "Stay With Me" dari tahun 1971. Penyanyi legendaris Lulu, 76, juga turut tampil membawakan lagu “Hot Legs” bersama Stewart.

“Sungguh sebuah kehormatan bisa mengajak dua legenda sejati naik ke atas panggung bersama saya,” kata Stewart saat memperkenalkan Wood dan Lulu, sambil memeluk hangat rekannya dari Faces.

Kejutan dari Ronnie Wood datang hanya dua bulan setelah drummer Kenney Jones mengungkap dalam wawancara dengan The Telegraph bahwa album baru dari Faces sedang dalam proses. Album tersebut akan menjadi rilisan studio pertama mereka dalam 50 tahun, dengan sekitar 11 lagu yang sudah direkam di RAK Studios, London.

“Saya rasa tidak akan rilis tahun ini,” ujar Jones. “Tapi bisa jadi tahun depan. Semua personel sedang sibuk dengan proyek masing-masing. Kami rekaman sedikit-sedikit. Tiba-tiba Stones tur lagi, Rod juga tur lagi…”

Faces dikenal sebagai band rock Inggris yang berpengaruh setelah terbentuk pada 1969, dengan empat album yang dirilis: First Step (1970), Long Player (1971), A Nod Is As Good As a Wink... to a Blind Horse (1971), dan Ooh La La (1973).

Reuni antara Stewart dan Wood sebenarnya sudah terjadi lebih awal tahun ini saat keduanya merayakan ulang tahun Stewart yang ke-80 bersama pasangan mereka, Sally Wood dan Penny Lancaster.

“Benar-benar malam yang menyenangkan merayakan ulang tahun Rod ke-80!” tulis Wood di Instagram, sementara Stewart berterima kasih kepada para penggemarnya atas ucapan ulang tahun yang luar biasa.

“Perjalanan hidup yang luar biasa—dari momen-momen tak terlupakan di atas dan di luar panggung hingga menerima berbagai penghargaan spesial,” tulis Stewart dalam unggahannya. “Namun di atas segalanya, kebahagiaan terbesar saya selalu adalah tampil untuk kalian semua. Mari rayakan kenangan yang telah kita buat, dan yang masih akan datang! #80YearsOfRod.” (People/Z-2)