Chord Komang - Raim Laode: Lirik dan Kunci Gitar Mudah

LAGU Komang karya Raim Laode menjadi salah satu lagu romantis yang viral di TikTok. Dengan melodi yang indah dan lirik penuh makna, lagu ini cocok untuk kamu yang ingin memainkan chord Komang di gitar. Artikel ini menyediakan kunci gitar sederhana dan lirik lengkap agar kamu bisa memainkannya dengan mudah.

Mengenal Lagu Komang dan Maknanya

Komang dirilis pada 17 Agustus 2022 dan diciptakan oleh Raim Laode untuk istrinya, Komang Ade Widiandari. Lagu ini menggambarkan kerinduan dan kekaguman terhadap seseorang yang sangat dicintai. Menurut Raim, Komang melambangkan hal-hal indah yang sulit diungkapkan, seperti cinta atau kebahagiaan sederhana. Dengan chord Komang yang mudah, lagu ini cocok untuk pemula.

Chord Komang: Kunci Gitar Dasar

Berikut adalah chord Komang dalam kunci dasar G yang mudah dimainkan. Cocok untuk pemula yang baru belajar gitar.

[Intro] G D Am C Cm [Verse 1] G D Dari kejauhan Am Tergambar cerita tentang kita C Cm Terpisah jarak dan waktu G D Ingin ku ungkapkan rindu Am Lewat kata indah C Cm Tak cukup untuk dirimu [Chorus] Em D Sebab kau terlalu indah C Dari sekedar kata Em D Dunia berhenti sejenak F D Menikmati indahmu

Gunakan chord Komang di atas untuk memainkan bagian intro, verse, dan chorus. Ulangi pola chord untuk verse berikutnya sesuai lirik.

Lirik Lagu Komang Lengkap

Berikut lirik lengkap lagu Komang untuk menemani kamu berlatih dengan chord Komang:

Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita

Terpisah jarak dan waktu

Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah

Tak cukup untuk dirimu



Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata

Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu



Dan apabila tak bersamamu

Ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin

Sederhana tertawamu sudah cukup

Lengkapi sempurnanya hidup bersamamu

Lirik ini mudah dihafal dan cocok dinyanyikan sambil memainkan chord Komang di gitar.

Tips Memainkan Chord Komang

Gunakan capo di fret 2 jika ingin menyesuaikan nada dengan suaramu.

Praktikkan transisi antara chord G, D, dan Am agar lebih lancar.

Gunakan strumming sederhana seperti pola D-D-U-U-D-U untuk ritme yang alami.

Dengan tips ini, memainkan chord Komang akan terasa lebih mudah dan menyenangkan.

Cara Membuat Lagu Lebih Menyentuh

Untuk membawakan Komang dengan penuh perasaan, nyanyikan dengan tempo pelan dan fokus pada emosi lirik. Kombinasikan dengan chord Komang yang dimainkan dengan lembut untuk menciptakan suasana romantis.

Sekarang kamu siap memainkan Komang dengan gitar! Latih chord Komang ini dan nikmati keindahan lagunya.