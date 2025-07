Lirik dan Chord Lagu Lara - Dialog Senja: Menghapus Tinta

Ilustrasi(Freepik.com)

LAGU Lara dari Dialog Senja, dirilis pada 2018, menjadi salah satu karya emosional yang digemari. Dengan lirik puitis seperti "menghapus tinta yang pernah kau lukis di kanvas hatiku," lagu ini menceritakan perjuangan batin melupakan cinta. Berikut lirik lengkap dan chord gitar yang mudah dimainkan, cocok untuk pemula.

Sekilas tentang Lagu Lara

Lara adalah single utama dari album berjudul sama oleh grup musik Indonesia, Dialog Senja. Lagu ini menggambarkan konflik batin antara ego dan logika dalam sebuah hubungan. Frasa "menghapus tinta" menjadi simbol kuat untuk melupakan kenangan pahit. Video klipnya di YouTube telah ditonton jutaan kali, menunjukkan popularitasnya.

Lirik Lagu Lara - Dialog Senja

Berikut lirik lagu Lara dengan penekanan pada bagian "menghapus tinta" yang penuh makna:

Ketika senja datang Ku merasa setengah diriku menghilang Bagaikan tak berdosa Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam Saat semuanya telah pergi Bayangmu kembali mengisi Entah apa yang kau mau Ku tak berhak lagi 'tuk mengungkit kembali Menghapus tinta yang pernah kau lukis di kanvas hatiku Merobek semua bayangan yang tampak di relung sukmaku Hu-uu.. Hu-uu.. Hu-uu.. Hu-uu.. Ego telah menghasutku tuk kembali padamu Namun logika berkata baiknya ku menjauh Jauh.. Jauh.. Jauh.. Jauh.. Ego telah menghasutku Tuk kembali padamu Lara telah membawaku Untuk pergi menjauh Menghapus tinta yang pernah kau lukis di kanvas hatiku Merobek semua bayangan yang tampak di relung sukmaku Ego telah menghasutku tuk kembali padamu Namun logika berkata baiknya ku menjauh Jauh.. Jauh.. Jauh.. Jauh..

Chord Gitar Lagu Lara (Kunci Dasar)

Chord berikut menggunakan capo di fret 2 untuk memudahkan pemula. Kunci asli dalam G, tetapi dengan capo, kamu bisa memainkan chord yang lebih sederhana:

Capo di fret 2 Intro: F C F C [Spoke] F Ketika senja datang C Ku merasa setengah diriku menghilang F Bagaikan tak berdosa C Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam F Saat semuanya telah pergi C Bayangmu kembali mengisi F Entah apa yang kau mau C Ku tak berhak lagi 'tuk mengungkit kembali Intro: F C F C F Menghapus tinta yang pernah kau lukis C Di kanvas hatiku F Merobek semua bayangan yang tampak C Di relung sukmaku F C Hu..hu.. hu hu.. F C Hu..hu.. hu hu.. F C Ego t'lah menghasutku 'tuk kembali padamu F C Namun logika berkata baiknya ku menjauh F C F C Jauh.. jauh.. jauh.. jauh.. Am G F Ego.. t'lah mengha..sutku Am G F Tuk kem..bali pa..damu Am G F Lara.. tak memba..waku Am G F Untuk.. pergi men..jauh.. F Menghapus tinta yang pernah kau lukis C Di kanvas hatiku F Merobek semua bayangan yang tampak C Di relung sukmaku F C Ego t'lah menghasutku tuk kembali padamu F Am Namun logika berkata baiknya ku menjauh F Am F Am Jauh.. jauh.. jauh.. jauh.. Outro: F C F

Tips Memainkan Chord Lara

Untuk pemula, fokus pada transisi mulus antara chord F dan C. Gunakan capo untuk menyesuaikan nada dengan suaramu. Latihan rutin akan membantu kamu menghafal bagian "menghapus tinta" yang berulang. Jika ingin variasi, coba mainkan tanpa capo menggunakan chord G, D, Bm, dan A.

Makna di Balik "Menghapus Tinta"

Frasa "menghapus tinta" dalam lagu ini melambangkan usaha untuk melupakan kenangan cinta yang menyakitkan. Ini seperti mencoba menghapus coretan tinta dari kanvas hati, sebuah proses yang sulit namun perlu untuk move on. Lirik ini resonan dengan banyak pendengar yang pernah mengalami patah hati.

Kesimpulan: Lagu Lara dari Dialog Senja bukan hanya enak didengar, tapi juga kaya makna. Dengan chord sederhana dan lirik puitis, lagu ini cocok untuk belajar gitar sambil menikmati kisah emosionalnya. Coba mainkan sekarang dan rasakan sendiri makna "menghapus tinta"!