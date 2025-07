Lirik dan Chord Lagu I Am Yours , Mudah untuk Pemula

Chord I am Yours(Freepik)

I Am Yours adalah lagu romantis yang sempurna untuk dinyanyikan sambil memetik gitar. Dengan melodi yang lembut dan lirik yang menyentuh, lagu ini cocok untuk pemula yang ingin belajar kunci gitar sederhana. Di sini, kamu akan menemukan lirik lengkap dan chord I Am Yours yang mudah diikuti. Yuk, pelajari dan nyanyikan lagu ini untuk orang tersayang!

Mengenal Lagu I Am Yours

Lagu ini memiliki nada yang santai dan penuh perasaan, menjadikannya favorit banyak orang. Lirik I Am Yours bercerita tentang cinta yang tulus dan kebebasan dalam menjalani hidup. Dengan kunci gitar yang sederhana, lagu ini sering dipilih oleh pemula untuk latihan.

Lirik Lagu I Am Yours

Berikut adalah lirik lengkap dari lagu I Am Yours. Kamu bisa menyanyikannya sambil mengikuti chord di bagian selanjutnya.

Well you done done me and you bet I felt it I tried to be chill but you're so hot that I melted I fell right through the cracks And now I'm trying to get back Before the cool done run out I'll be giving it my bestest And nothing's gonna stop me but divine intervention I reckon it's again my turn to win some or learn some [Chorus] But I won't hesitate no more, no more It cannot wait, I'm yours

Lirik ini hanya sebagian, tetapi kamu bisa merasakan betapa romantisnya lagu ini. Kata-kata seperti "I Am Yours" benar-benar membuat hati berdebar!

Chord Gitar I Am Yours

Berikut adalah kunci gitar untuk I Am Yours. Chord ini menggunakan kunci dasar yang mudah dipelajari, cocok untuk pemula.

[Verse 1] G D Well you done done me and you bet I felt it Em C I tried to be chill but you're so hot that I melted G D I fell right through the cracks Em C And now I'm trying to get back [Verse 2] G D Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest Em C And nothing's gonna stop me but divine intervention G D I reckon it's again my turn Em C To win some or learn some [Chorus] G D But I won't hesitate Em C No more, no more G D Em C It cannot wait; I'm yours

Chord G, D, Em, dan C adalah kunci dasar yang sering digunakan. Jika kamu baru belajar gitar, cobalah mainkan perlahan dan ikuti ritme lagu.

Tips Memainkan Chord I Am Yours

Latihan Transisi Kunci : Pindah dari G ke D atau Em ke C mungkin terasa sulit. Latih perpindahan ini secara terpisah.

: Pindah dari G ke D atau Em ke C mungkin terasa sulit. Latih perpindahan ini secara terpisah. Gunakan Metronom : Ini membantu kamu menjaga tempo lagu yang santai.

: Ini membantu kamu menjaga tempo lagu yang santai. Nyanyikan dengan Perasaan: Lirik I Am Yours penuh emosi, jadi nyanyikan dengan hati!

Mengapa I Am Yours Populer?

Lagu ini populer karena liriknya yang sederhana namun mendalam. Frasa "I Am Yours" mudah diingat dan membuat lagu ini cocok untuk dinyanyikan di acara santai, seperti api unggun atau kencan romantis. Selain itu, chord-nya yang mudah membuat siapa saja bisa memainkannya.

Cara Belajar Lagu I Am Yours dengan Cepat

Untuk menguasai lagu ini, ikuti langkah-langkah berikut:

Hafalkan lirik I Am Yours terlebih dahulu. Pelajari chord G, D, Em, dan C secara terpisah. Mainkan chord sambil menyanyikan lagu dengan tempo lambat. Tambahkan ritme petikan atau strumming setelah kamu nyaman.

Dengan latihan rutin, kamu akan bisa memainkan I Am Yours dengan lancar dalam waktu singkat!

Video Tutorial untuk Pemula

Jika kamu lebih suka belajar melalui video, banyak tutorial di YouTube yang menunjukkan cara memainkan chord I Am Yours. Cari video dengan kata kunci "tutorial gitar I Am Yours" untuk panduan visual yang jelas.

Kesimpulan

I Am Yours adalah lagu yang indah dengan lirik dan chord yang mudah dipelajari. Baik kamu pemula atau sudah mahir bermain gitar, lagu ini pasti akan menambah kesan romantis di setiap penampilanmu. Jadi, ambil gitar, pelajari chord-nya, dan nyanyikan "I Am Yours" untuk orang yang kamu sayangi!