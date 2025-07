Moral of Story: Lirik dan Chord Lagu Ashe

Ilustrasi(Freepik.com)

LAGU Moral of Story oleh Ashe adalah lagu pop yang menyentuh hati dengan cerita tentang cinta dan pelajaran hidup. Lagu ini dirilis pada 2019 dan menjadi populer karena liriknya yang jujur dan melodi yang mudah diingat. Di sini, kamu bisa menemukan lirik lengkap dan chord gitar yang mudah untuk pemula. Yuk, pelajari dan mainkan lagunya!

Mengenal Lagu Moral of Story

Moral of Story bercerita tentang pengalaman pribadi Ashe, terutama tentang hubungan yang gagal dan pelajaran yang didapat. Lagu ini jadi soundtrack film Netflix To All the Boys: P.S. I Still Love You, yang membuatnya semakin dikenal. Dengan tempo sedang, lagu ini cocok untuk dinyanyikan sambil bermain gitar.

Makna Lirik Moral of Story

Lirik lagu ini berfokus pada refleksi diri setelah putus cinta. Ashe menyampaikan bahwa terkadang, kita belajar dari kesalahan dan menemukan kekuatan untuk move on. Frasa "moral of the story" berulang sebagai pengingat untuk mengambil hikmah dari setiap pengalaman.

Chord Gitar Moral of Story

Berikut adalah chord dasar untuk memainkan Moral of Story. Kunci ini cocok untuk pemula karena menggunakan akor sederhana. Pastikan gitar kamu sudah disetem dengan benar!

Chord Dasar

[Intro] C G Am F [Verse 1] C G So I never really knew you Am F God I really tried to C G Blindsided, addicted Am F Thought we could really do this [Chorus] C G It's not you, it's me Am F That's the moral of the story, babe C G It's not you, it's me Am F That's the moral of the story

Gunakan capo di fret 3 jika ingin menyesuaikan nada dengan versi asli. Strumming pattern yang disarankan adalah D-DU-UDU (down, down-up, up-down-up).

Tips Memainkan Chord

Pastikan jari kamu menekan senar dengan kuat untuk menghasilkan suara yang jernih.

Latih perpindahan chord C ke G dengan cepat, karena ini sering muncul.

Gunakan metronom untuk menjaga tempo, sekitar 120 BPM.

Lirik Lengkap Moral of Story

Berikut adalah lirik lengkap dari Moral of Story. Kamu bisa menyanyikannya sambil mengikuti chord di atas.

Verse dan Chorus

[Verse 1] So I never really knew you God I really tried to Blindsided, addicted Thought we could really do this But I was so young I was so young [Chorus] It's not you, it's me That's the moral of the story, babe It's not you, it's me That's the moral of the story

Lirik ini mudah dihafal karena berulang dengan sedikit variasi. Kamu bisa menambahkan emosi saat menyanyi untuk menangkap nuansa lagu.

Bridge dan Outro

[Bridge] You can think that you're in love When you're really just in pain You can think that you're in love When you're really just in pain [Outro] That's the moral of the story, babe

Bagian bridge menambah kedalaman emosional, cocok untuk dinyanyikan dengan penuh perasaan.

Mengapa Lagu Ini Populer?

Moral of Story disukai karena liriknya relatable, terutama untuk remaja dan dewasa muda. Melodi yang sederhana dan chord yang mudah membuatnya jadi pilihan favorit untuk cover gitar. Selain itu, pesan positif tentang belajar dari kegagalan menambah daya tarik lagu ini.

Sekarang, kamu sudah punya lirik dan chord Moral of Story! Ambil gitar, latih chord-nya, dan nyanyikan lagu ini dengan penuh perasaan. Jika kamu suka lagu ini, coba juga lagu lain dari Ashe seperti Till Forever Falls Apart.