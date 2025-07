Tazza: One Eyed Jack - Sinopsis, Pemain, dan Platform Tayang

One Eyed Jack(iMDb)

ONE Eyed Jack adalah film kriminal Korea Selatan yang wajib ditonton oleh penggemar drama penuh aksi dan strategi. Dirilis pada tahun 2019, film ini merupakan seri ketiga dari waralaba Tazza, diadaptasi dari komik populer karya Huh Young-man dan Kim Se-young. Dengan alur cerita yang menegangkan, Tazza: One Eyed Jack mengajak penonton masuk ke dunia perjudian kelas atas yang penuh tipu muslihat.

Sinopsis Tazza: One Eyed Jack

Film One Eyed Jack berkisah tentang Do Il-chool (Park Jung-min), seorang pemuda berbakat dalam bermain poker. Ia adalah putra Jjakgwi, penjudi legendaris yang kehilangan satu telinga karena kecurangan. Setelah kehilangan segalanya dalam taruhan besar, Il-chool terlilit utang. Nasibnya berubah saat bertemu Aekku (Ryoo Seung-bum), penjudi misterius yang mengajaknya bergabung dengan tim poker elit bernama One Eyed Jack. Bersama Kkachi (Lee Kwang-soo), Young-mi (Lim Ji-yeon), dan Direktur Kwon (Kwon Hae-hyo), mereka mengejar jackpot besar dalam dunia perjudian berisiko tinggi. Namun, satu kesalahan kecil bisa mengancam nyawa mereka semua.

Dengan campuran aksi, komedi, dan plot twist, film ini berhasil menarik lebih dari 2 juta penonton di Korea Selatan hanya dalam 10 hari sejak rilis pada 11 September 2019.

Pemain Utama Tazza: One Eyed Jack

Tazza: One Eyed Jack menampilkan deretan aktor berbakat yang membuat cerita semakin hidup:

Park Jung-min sebagai Do Il-chool: Pemain poker cerdas yang bertransformasi menjadi penjudi karismatik.

sebagai Do Il-chool: Pemain poker cerdas yang bertransformasi menjadi penjudi karismatik. Ryoo Seung-bum sebagai Aekku: Penjudi misterius dengan misi besar di dunia perjudian.

sebagai Aekku: Penjudi misterius dengan misi besar di dunia perjudian. Lee Kwang-soo sebagai Kkachi: Ahli manipulasi kartu yang mencuri perhatian dengan akting macho dan komedi.

sebagai Kkachi: Ahli manipulasi kartu yang mencuri perhatian dengan akting macho dan komedi. Lim Ji-yeon sebagai Young-mi: Pencuri ulung yang membantu tim dengan pesonanya.

sebagai Young-mi: Pencuri ulung yang membantu tim dengan pesonanya. Choi Yu-hwa sebagai Madonna: Penjudi yang punya peran penting dalam cerita.

sebagai Madonna: Penjudi yang punya peran penting dalam cerita. Kwon Hae-hyo sebagai Direktur Kwon: Master penipu dalam tim One Eyed Jack.

Aktor lain seperti Woo Hyeon, Yoon Je-moon, dan Joo Jin-mo juga turut memperkuat ketegangan film ini.

Platform Tayang Tazza: One Eyed Jack

Ingin menonton One Eyed Jack? Film ini tersedia di beberapa platform dan bioskop saat rilis di Indonesia pada 27 September 2019:

Bioskop : CGV Cinemas, Cinemaxx, Lotte Cinema, dan Flix Cinema.

: CGV Cinemas, Cinemaxx, Lotte Cinema, dan Flix Cinema. TV Berbayar : tvN Movies, tersedia melalui operator seperti pada 2 Mei 2021 pukul 21.00 WIB.

: tvN Movies, tersedia melalui operator seperti pada 2 Mei 2021 pukul 21.00 WIB. Streaming: Cek platform seperti Google Play untuk pembelian atau penyewaan film dalam kualitas HD atau SD.

Pastikan perangkatmu kompatibel untuk streaming atau tonton di bioskop terdekat untuk pengalaman maksimal!

Mengapa Harus Nonton Tazza: One Eyed Jack?

Film One Eyed Jack bukan sekadar cerita tentang perjudian. Ini adalah perpaduan sempurna antara ketegangan, strategi, dan humor. Akting Lee Kwang-soo yang berbeda dari perannya di Running Man menjadi salah satu daya tarik utama. Selain itu, visualisasi dunia perjudian yang detail dan alur cerita yang rapi membuat film ini layak ditonton. Dengan rating 21+ karena adegan sadis dan darah, pastikan kamu siap untuk petualangan yang menegangkan!

Jangan lewatkan Tazza: One Eyed Jack untuk merasakan dunia perjudian yang penuh intrik dan kejutan. Cari tahu lebih lanjut di platform favoritmu sekarang! (Z-10)