Film A Little Princess: Sinopsis, Pemain, dan Tempat Tayang

Film A Little Princess adalah film Korea Selatan bergenre drama keluarga yang mengharukan. Dirilis pada 4 Desember 2019, film ini menawarkan cerita tentang ikatan keluarga yang kuat meski penuh tantangan. Artikel ini akan membahas sinopsis film A Little Princess, daftar nama pemain, dan di mana kamu bisa menontonnya.

Sinopsis Film A Little Princess

Film A Little Princess mengisahkan Mal Soon, seorang nenek berusia 72 tahun yang hidup sendiri di kota kumuh di Busan. Kehidupan tenangnya berubah ketika Na Gong Joo, gadis 12 tahun, tiba-tiba muncul bersama adiknya, Jin Joo, mengaku sebagai cucunya. Awalnya, Mal Soon merasa terganggu, tapi seiring waktu, mereka saling memahami dan membentuk ikatan keluarga yang hangat. Cerita ini penuh dengan momen haru, konflik, dan pelajaran tentang kasih sayang.

Dengan alur yang menyentuh, film A Little Princess cocok untuk kamu yang suka drama keluarga dengan pesan moral mendalam. Film ini juga menyoroti perjuangan anak yatim piatu dan kekuatan hubungan antargenerasi.

Daftar Nama Pemain Film A Little Princess

Film ini dibintangi oleh aktor dan aktris berbakat dari Korea Selatan. Berikut adalah daftar pemain utama dalam film A Little Princess:

Na Moon Hee sebagai Mal Soon: Nenek tangguh yang menjadi pusat cerita. Ia dikenal lewat film seperti Miss Granny dan I Can Speak .

sebagai Mal Soon: Nenek tangguh yang menjadi pusat cerita. Ia dikenal lewat film seperti dan . Kim Soo Ahn sebagai Na Gong Joo: Gadis 12 tahun yang dewasa sebelum waktunya. Ia pernah bermain di Train to Busan dan Along with the Gods .

sebagai Na Gong Joo: Gadis 12 tahun yang dewasa sebelum waktunya. Ia pernah bermain di dan . Lim Han Bin sebagai Jin Joo: Adik Gong Joo yang masih kecil.

sebagai Jin Joo: Adik Gong Joo yang masih kecil. Kang Bo Kyung sebagai karakter pendukung.

sebagai karakter pendukung. Chun Woo Hee sebagai cameo, menambah warna pada cerita.

sebagai cameo, menambah warna pada cerita. Sooyoung (Girls’ Generation) dan Sohyun (4Minute) sebagai pemeran tambahan.

Performa akting Na Moon Hee dan Kim Soo Ahn sangat memukau, membuat emosi penonton tersentuh sepanjang film.

Tempat Tayang Film A Little Princess

Film A Little Princess tayang perdana di bioskop Korea Selatan pada 4 Desember 2019. Untuk penonton di Indonesia, kamu bisa menontonnya melalui platform streaming seperti Viu dengan subtitle bahasa Indonesia. Pastikan kamu memeriksa ketersediaan di wilayahmu, karena beberapa platform mungkin memiliki batasan geografis.

Selain itu, film ini juga pernah ditayangkan di beberapa festival film internasional, menarik perhatian penonton global.

Mengapa Harus Menonton Film A Little Princess?

Film A Little Princess adalah pilihan tepat untuk kamu yang mencari tontonan keluarga yang penuh makna. Ceritanya sederhana namun mendalam, dengan akting yang luar biasa dari para pemainnya. Film ini juga mengajarkan pentingnya saling memahami dan menghargai keluarga, apa pun kondisinya.

Jika kamu ingin merasakan kisah yang menghangatkan hati, segera tonton film A Little Princess di platform streaming favoritmu!

