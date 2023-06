Mencicipi Kenikmatan di VIN+ Wine & Beyond Arcadia

WINE atau anggur sudah sejak lama dikenal sebagai salah satu minuman yang digemari khususnya masyarakat barat. Sebagai minuman populer, keberadaannya dianggap penting untuk menemani dan menyempurnakan berbagai macam masakan dari yang mulai sederhana, tradisional, hingga mewah.

Hal inipun melandasi VIN+ Wine & Beyond membuka layanan sebagai Home where the wine is.. di Arcadia Plaza Senayan, Jakarta, untuk menjelajahi hidangan makanan yang dipadukan dengan wine.

Executive Chef VIN+ Wine & Beyond, Adam Rizal, mengatakan, dirinya bersama dengan Bryan Ferrysienanda dari MasterChef S8 memandu acara bertajuk For Immediate release Kolaborasi dengan Balbi Soprani Wineries. Acara digelar pada akhir Mei lalu.

"Kami sangat senang dapat menjadi tuan rumah acara kuliner skala dunia ini. Para master kuliner berkolaborasi bersama di satu tempat, menciptakan kreatifitas hidangan yang sempurna," katanya.

Melalui acara wine dinner ini, pihaknya memberi kesempatan food & wine

lovers untuk mendapatkan pengalaman yang luar biasa tentang perpaduan

makanan dengan wine. "Juga untuk menikmati perjalanan kuliner melalui

indra penglihatan, penciuman, dan perasa sambil menikmati hidangan

spesial yang disajikan," katanya.

Hidangan wine dinner disiapkan secara khusus dengan menu kolaboratif.

Selain disiapkan Bryan Ferrysienanda dari MasterChef S8, juga hadir

Reynold Harris dari Brazen Private Dining.

"Hidangan-hidangannya dipasangkan dengan sempurna oleh pilihan wine

Balbi Soprani yang terbaik. Wine dinner dimulai pukul 19:00 dengan

sejumlah tamu yang sudah menanti dengan antusias hidangan set menu dan

wine yang dipresentasikan," katanya.



Filosofi menu



Tidak lama para chef dan Mr Roberto Robba dari Balbi Soprani Wineries

hadir ke tengah-tengah para tamu, mereka langsung menyampaikan beberapa

cerita mengenai filosofi pilihan menu dan wine malam itu.

"Juga sedikit cerita mengenai sejarah Balbi Soprani. Banyak momen

menyenangkan yang menanti sepanjang malam, diiringi dengan penampilan DJ yang membuat suasana semakin menggairahkan," katanya.

Dalam acara itu, terdapat beberapa menu seperti : Amuse Bouche Modern Yee Shang, Soy-marinated Salmon Tartare, Cucumber, Carrot, Pickled Daikon, Chives. Trilogy Egg dengan Fried Egg Espuma, Scoth Egg, Cured Egg Yol, Avruga Caviar dan Balbi Soprani Moscato Spumante.

Selain itu, masih ada Duck Breast berupa Beetroot Ketchup, Citrus Texture, Local Herbs, Balbi Soprani Moscato D'Asti, Tuna Gohu Mosaic

Shallot Citrus Kosho, Smoked Aioli, Cilantro Oil, Chili Oil, Gendar

Crackers, Kemangi.

Atau pilihan lain, yakni Pan-Seared Scallop, Butternut Squash Risotto, Tarragon Beurre Blanc, King Oyster Mushroom, Seaweed Crackers, Mixed Micro Herbs. Balbi Soprani Dolcetto D'Alba, Wagyu Beef MB9+, obatayaki Beef, Celeriac Puree & Chips, Broccolini, Chlorophyll, Morel Juice Balbi Soprani Nebbiola.

Sebagai penutup juga tersedia Spiced Poached Pear, yang terdiri dari Basil Olive Oil Cake, Strawberry Compote, Chocolate Soil, Raspberry,

Vanilla Ice Cream. (N-2)