Daftar Konser dan Event yang Digelar Selama Juni 2023

SEPANJANG Juni 2023, Indonesia akan marak dengan beragam konser musik dan event dari artis lokal hingga mancanegara. Acara tersebut akan diselenggarakan mulai awal hingga akhir Juni.

Berikut adalah beberapa event yang akan diadakan sepanjang bulan Juni:

1. Festival Java Jazz

Festival Java Jazz akan kembali digelar pada 2-4 Juni 2023 di JIEXPO Kemayoran. Untuk mendapatkan tiketnya, dapat dibeli dengan harga Rp775.000 melalui situs web Java Jazz Festival.

2. Woodz World Tour

Konser Woodz World Tour akan diadakan pada 3 Juni 2023 di The Kasablanka Hall. Penjualan tiket dibuka dalam dua sesi, yaitu untuk keanggotaan Mecima Pro (MCP Member) mulai tanggal 14 April 2023, dan untuk umum mulai tanggal 17 April 2023 melalui Mecimashop.com dan Tiket.com.

3. Kim Seon Ho Asia Tour (One, Two, Three, Smile)

Kim Seon Ho Asia Tour (One, Two, Three, Smile) akan diadakan pada 2-3 Juni 2023 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat. Terdapat enam kategori seating plan dengan harga tiket mulai dari Rp1,4 juta hingga Rp2,8 juta.

4. NMIXX Showcase Tour "Nice To Mixx You"

NMIXX Showcase Tour "Nice To Mixx You" akan singgah di Jakarta pada 9 Juni 2023 di The Kasablanka Hall.

5. Yura Yunita Live in Concert Pertunjukan Tutur Batin

Yura Yunita Live in Concert Pertunjukan Tutur Batin" akan diadakan di Surabaya pada 9 Juni 2023 di Jatim Expo, dan di Jakarta di Tennis Indoor Senayan.

6. Slank 25th Anniversary Tour

Slank 25th Anniversary Tour akan mengunjungi tujuh kota di Indonesia, termasuk Surabaya, Padang, Pekanbaru, Lampung, Bandung, dan Jakarta pada 9-22 Juni 2023.

7. Aespa Live Tour 2023 'SYNK: HYPER LINE'

Konser aespa Live Tour 2023 'SYNK: HYPER LINE' akan digelar pada 24 Juni 2023 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD.

8. Lee Seung Gi Asia Tour 2023 The Dreamer's Dream - Chapter 2

Lee Seung Gi Asia Tour 2023 The Dreamer's Dream - Chapter 2 akan hadir di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2023 di ICE BSD. Tiketnya telah dijual mulai 26 April 2023 kemarin.

9. Smile With Kim Mingue 1st FANMEET In Jakarta

Fanmeeting Smile With Kim Mingue 1st FANMEET In Jakarta akan diadakan pada 17 Juni 2023 di The Kasablanka Hall.

10. Jakarta Fair

Jakarta Fair akan dilaksanakan pada 14 Juni - 16 Juli 2023 di Arena JIEXPO Kemayoran.

11. 25 Years of Music Glenn Fredly

Konser 25 Years of Music Glenn Fredly akan digelar pada 24 Juni 2023 di Beach City International Stadium dengan harga tiket mulai dari Rp500 ribu hingga Rp2,5 juta.

12. Hello Maliq and D'esentials

Konser Hello Maliq and D'esentials akan diadakan pada 8 Juni 2023 dengan tiket dapat dibeli melalui website loket.com. Konser ini menampilkan Maliq sebagai line up dan beberapa musisi terna lainnya.

Jangan lewatkan kesempatan untuk menonton konser-konser ini. Pastikan untuk segera membeli tiketnya! (Z-10)