Film Aku Apanya Kamu Bangsatnya Cinta Pertama Segera Tayang

Aktris Adinda Thomas kembali menampilkan kemampuan aktingnya dalam film terbaru berjudul Aku Apanya Kamu (Bangsatnya Cinta Pertama) yang diproduksi oleh Dogma Pictures. Dalam film itu, Adinda berperan sebagai Fraya dan beradu akting dengan Rania Putrisari sebagai Tya, Elang El Gibran Rosadi sebagai Elmar, Annette Edoarda sebagai Dara, dan yang lainnya.

Kursi produser diisi oleh Viska Inesta dengan sutradara Eugene Panji. Film ini dirasa sangat unik karena mengusung konsep cinta pertama sebagai tema utamanya. Eugene mengatakan, berbicara soal cinta memang tidak akan ada habisnya. Tidak main-main, film ini sudah melakukan riset kepada 100 orang tentang pengalaman cinta pertama mereka.

"Kalau ngomongin cinta yang sukses tuh kayaknya idaman mimpi semua orang. Kalau cinta yang terluka sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi yang menarik cinta itu selalu dimulai dengan hal yang menyenangkan, ini yang kemudian kita coba develop film ini dengan sesuatu yang menyenangkan, ditutup dengan realita. Project film Aku Apanya Kamu ini juga bekerjasama dengan Temata (Telinga Mata Nusantara)," kata Eugene Panji.

"Film ini kita riset dulu, kenapa sih cinta pertama? Kurang lebih 100 orang yang kita tanya, semua tentang cinta pertamanya itu selalu berakhir dengan kegagalan, 85 persen lah. Bukan tentang sakit dan senangnya tapi tentang perjalanan itu, yang kemudian di-mark sebagai cinta pertama dan ini yang menarik sebetulnya dari film kami. The Journey from the first love," tambahnya.

Adinda Thomas yang menjadi pemeran utama, merasa sangat senang saat mendapat tawaran peran sebagai Fraya yang cukup berbeda dengan kesehariannya. Peran Fraya juga menjadi ajang buat Adinda untuk belajar banyak hal, maka dari itu ia menyambut baik tawaran tersebut.

"Film dengan judul Aku Apanya Kamu sebenarnya pas waktu dikasih sinopsis tentang karakter Fraya aku suka, cukup berbeda sama aku yang gak terlalu feminim. Fraya yang feminim itu bikin aku kayaknya aku bisa menumbuhkan rasa itu tentunya karena aku perempuan juga kan. Karakter Fraya akan membuat saya belajar banyak hal jadi suka banget," kata Adinda Thomas.

Adinda merasa terpuaskan dengan semua penjelasan Eugene Panji sebagai sutradata tentang karakter Fraya yang ahli dalam hal pastry dan memiliki sebuah toko. Menurutnya, peran Fraya sangat unik. Terlebih, ini adalah kali pertama Adinda Thomas jadi pemeran utama dalam film drama.

"Project ini film drama pertama aku, bisa dibilang sebagai pemeran utama yang memakai bahasa visual cake sebagai penanda mood di adegan-adegan tertentu. Aku senang bisa mengeskplorasi karakter Fraya dalam film ini. Aku sudah tertarik ketika membaca synopsis film ini. Karakter yang berbeda dibanding film sebelumnya yang lebih feminin. Karakter Fraya akan membuat aku menjadi lebih kaya untuk mengerti dan memahami banyak karakter,” ucap Dinda.

Rasa senang itu semakin bertambah karena film Aku Apanya Kamu (Bangsatnya Cinta Pertama) akan melakukan proses syuting di luar negeri. "Syuting di luar negeri sudah pernah cuma kalau untuk film ini pertama kali. Itu bonus kali ya," ujar Adinda Thomas. (OL-12)