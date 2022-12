Film Terbaru Miyazaki akan Tayang pada Juli 2023

STUDIO Ghibli telah mengumumkan proyek terbaru dari pembuat film legendaris Hayao Miyazaki, yang berjudul How Do You Live.

Sebagaimana dikutip dari Variety, Minggu (18/12), film panjang itu akan diputar di bioskop Jepang pada 14 Juli tahun depan. Belum ada detail lain yang diumumkan meski Studio Ghibli merilis sketsa makhluk mirip burung.

Film ini didasarkan pada buku karya Genzaburo Yoshino terbitan 1937 dengan judul yang sama, menceritakan kisah seorang anak laki-laki berusia 15 tahun saat dia melakukan perjalanan untuk menemukan perkembangan spiritual, kemiskinan, dan makna hidup dengan bantuan pamannya. Nasihat tersebut disampaikan kepadanya dari sebuah jurnal.

Miyazaki, yang merupakan pemenang Piala Oscar, telah lama menyebut How Do You Live sebagai salah satu buku favoritnya dan mengumumkan pada 2017 bahwa dia berencana mengadaptasi buku itu ke layar lebar.

Terjemahan bahasa Inggris dari buku tersebut diterbitkan pertama kali pada 2021 dengan pengantar oleh Neil Gaiman.

Dalam sampul terjemahannya disebutkan bahwa How Do You Live dinarasikan dalam dua suara, yakni pertama Copper, berusia 15 tahun, yang setelah kematian ayahnya harus menghadapi perubahan besar yang tidak terelakkan, termasuk pengkhianatannya sendiri terhadap sahabatnya.

Di sela-sela episode cerita Copper, pamannya menulis kepadanya dalam sebuah jurnal, berbagi pengetahuan dan memberikan nasihat tentang pertanyaan besar dalam hidup saat Copper mulai menjumpainya.

Sepanjang cerita, Copper, seperti namanya Copernicus, melihat ke bintang-bintang, dan menggunakan penemuannya tentang langit, bumi, dan sifat manusia untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana dia akan hidup.

Studio Ghibli, baru-baru ini, membuka taman hiburan berdasarkan karya Miyazaki, yang menampilkan wahana dan atraksi yang terinspirasi dari film seperti My Neighbor Totoro dan Princess Mononoke.

Adaptasi panggung My Neighbor Totoro oleh Royal Shakespeare Company juga baru saja dibuka di London, Inggris.

Studio ini juga berkolaborasi bulan lalu dengan Lucasfilm dalam animasi pendek Baby Yoda, menyatukan Grogu dari The Mandalorian dan kelinci debu batu bara antropomorfis dari Spirited Away karya Miyazaki. (Ant/OL-1)