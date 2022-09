Empat Hari, Penonton Miracle In Cell No 7 Raih Lebih dari 1 Juta Penonton

Mendapat 190 ribu lebih penonton dihari pertama tayang, film Miracle In Cell No 7 akhirnya mendapatkan 1,150 juta penonton dihari keempat penayangannya.

Produser Falcon Pictures, Frederica mengungkapkan rasa senang film Miracle In Cell No 7 bisa mendapatkan apresiasi positif dari pecinta film Indonesia." Puji Tuhan, kerja keras kami mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Terimakasih untuk para penonton film Miracle In Cell No 7. Ini akan menjadi penyemangat kami untuk berusaha lebih keras lagi di film-film berikutnya," ujarnya.

Sementara itu, Vino G Bastian juga tidak bisa menyembunyikan rasa gembiranya." Alhamdulillah, tentunya senang sekali mendapat respon yang begitu luar biasa ini. Terimakasih untuk semua yang telah mendukung film Miracle In Cell No 7," ungkapnya.

Film Miracle In Cell No 7 tayang diseluruh bioskop Indonesia sejak tanggal 8 September 2022 lalu. Film ini merupakan remake dari film box office Kores Selatan yang telah di remake di 7 negara. (OL-12)