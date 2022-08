Samsung, Suga BTS Rilis Ringtone Over the Horizon Terbaru

SAMSUNG berkolaborasi dengan Suga, anggota dari band K-Pop BTS, menghadirkan remix ringtone terbaru dalam rangka menyambut perangkat Galaxy Z Fold4 dan Z Flip4 5G. Ini kabar gembira buat para Army, penggemar BTS.

Perusahaan asal Jepang itu menghadirkan kembali nada dering legendaris Over the Horizon, versi remix buatan Suga, ikon pop abad ke-21 anggota band BTS. Menyusul kesuksesan di Galaxy Unpacked tahun lalu, kali ini kesempatan kedua Suga untuk remake ringtone Over the Horizon secara eksklusif hanya untuk perangkat Galaxy Z Fold4 dan Z Flip4 5G. Suga memberikan sentuhan baru pada tema musik khas Samsung Over the Horizon tahun ini. Suga ingin menyampaikan tentang hal-hal positif dan kecerahan masa depan.

Dikomposisikan khusus untuk para pendengar merasa semangat dan penuh harapan, sehingga mendorong orang-orang untuk memimpikan masa depan yang cerah dan membayangkan kegembiraan seperti yang menunggu di cakrawala. Samsung telah berkolaborasi dengan beberapa artis untuk menata ulang tema musiknya dan menciptakan suara khas yang memotivasi pengguna untuk menantang batas mereka.

Ringtone Over the Horizon pada 2022 berbeda dengan tahun sebelumnya yang bertema rock. Versi terbaru ini memiliki ciri khas unik dari tema aslinya, menggabungkan genre lintas zaman, mulai dari pop orkestra, fusion jazz, dan bahkan Nordic orchestra inspired spin. Dalam rangka menyambut peluncuran perangkat Galaxy Foldables terbaru, Samsung mengajak Suga berkolaborasi untuk kembali membuat versi remix baru dan membuat video musik Over the Horizon 2022 produced by Suga of BTS. Selain itu, Over the Horizon 2022 produced by Suga of BTS akan tersedia sebagai nada dering melalui pembaruan software yang akan datang pada perangkat Galaxy.

"Samsung terus berkomitmen dalam menghadirkan inovasi terdepan yang selaras dengan tren masa kini. Maka dari itu, kami menghadirkan perangkat yang sesuai dengan kebutuhan generasi muda saat ini dan mendorong mereka dalam berekspresi dan berkreasi seperti yang dihadirkan oleh Suga BTS untuk ringtone Over the Horizon. Semoga hal ini dapat menginspirasi para generasi muda untuk be greater everyday. Karena selain fitur-fitur yang canggih, smartphone juga merupakan perangkat untuk mengekspresikan diri dan berkreasi," ujar Selvia Gofar, Head of Product Marketing Samsung Mobile Experience Samsung Electronics Indonesia, dalam keterangan tertulis, Senin (22/8).

Galaxy Z Flip4 5G menghadirkan inovasi foldable smartphone yang tepat bagi pengguna untuk mengekspresikan diri lebih baik, dilengkapi dengan desain ultra-compact, slimmer hinge, dan tampilan yang unik. Dengan desain yang unik ini, para pengguna dapat melakukan kustomisasi secara utuh dan personalized dengan Galaxy Themes pada Cover Screen dan Main Screen yang dilengkapi dengan font, icon, dan desain yang dapat disesuaikan dengan gaya sehari-hari. Bahkan, pengguna dapat membuat personalized Cover Screen berbeda dari yang lain dengan desain jam baru, berbagai format background mulai dari gambar, GIF, hingga video.

Galaxy Z Flip4 5G mendorong pengguna untuk menampilkan greater self-expression dengan berbagai macam pilihan warna serta desain premium yang ikonis, mulai dari bora purple sebagai hero color dan graphite, serta dua varian warna baru yaitu pink gold dan blue. Tidak hanya ini, Galaxy Z Flip4 5G juga menghadirkan Bespoke Edition yang tersedia di 28 negara seluruh dunia dengan 75 kombinasi warna yang dapat dipilih pengguna. Selain warna merah-putih kebanggaan bangsa Indonesia, Galaxy Flip4 5G Bespoke Edition memiliki pilihan paduan warna lain yaitu black-green-green, gold-yellow-white, silver-navy-navy, dan silver-white-white.

DItambah dengan kamera 12 MP yang berbeda dari smartphone lainnya, Galaxy Flip4 5G mampu menciptakan greater content berkat fitur Flex Mode yang dapat menyempurnakan pengalaman pengguna dalam content making sehari-hari, mulai dari foto dan video secara seamless, handsfree, dan simple saat mengambil foto sendiri maupun group selfie dengan berbagai angle terbaik. Pengguna dapat membuat konten video TikTok, Instagram Reels, serta merekam vlog dengan pengalaman lebih baik #DoGreaterThanNow.

Galaxy Z Flip4 5G dibanderol dengan harga mulai dari Rp13.999.000, periode pre-order berlaku mulai dari 10 Agustus hingga 1 September 2022, pukul 20.00 WIB dan dapat dilakukan melalui www.samsung.com/id serta mitra Samsung yaitu Blibli, Lazada, Shopee, Tokopedia, JD.ID, Eraspace, Dinomarket, Akulaku, dan Tiktok Shop. Dapatkan berbagai penawaran terbaik antara lain 1 Year Full Protection by Samsung Care+ senilai Rp2,7 jutaan, e-voucer Rp.1.000.000, cicilan 0% hingga 36 bulan, dan cashback hingga Rp750.000 dari mitra bank.

Untuk semakin menunjang produktivitas dan mengekspresikan diri lebih baik, pengguna bisa melengkapi Galaxy Z Flip4 5G dengan lini perangkat Galaxy Ecosystem terbaru, yaitu Galaxy Watch5|Watch5 Pro dan Galaxy Buds2 Pro yang bisa didapat melalui pre-order yang berlangsung sampai 1 September 2022. Galaxy Watch5 tersedia dengan harga mulai dari Rp3.499.000. Galaxy Watch5 Pro bisa didapat dengan harga Rp6.499.000. Pelanggan pun bisa mendapatkan Galaxy Buds2 Pro dengan harga Rp2.799.000. Selama periode pre-order, setiap pembelian Galaxy Watch5|Watch5 Pro atau Galaxy Buds2 Pro bersama dengan Galaxy Z Fold4 5G, pelanggan bisa mendapatkan cashback hingga Rp1.499.000. (OL-14)