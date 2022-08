Snoop Dogg Luncurkan Brand Sereal Barunya, Snoop Loopz

SNOOP Dogg, rapper yang juga aktor ini baru saja meluncurkan sereal sarapannya sendiri, yang diberi nama Snoop Loopz.

Sereal bebas gluten, seperti namanya, akan menggunakan Froot Loops (Sereal manis yang memiliki rasa buah buahan), tetapi menjanjikan "lebih banyak jagung, lebih banyak rasa, dan lebih banyak marshmallow," kata Master P, pengusaha hip-hop yang bekerja sama dengan Snoop pada sereal.

Sereal ini (Snoop Loopz) adalah penawaran sarapan terbaru dari perusahaan Broadus, perusahaan yang bekerja di lini makanan dari hasil kerja sama Snoop (nama asli Calvin Broadus) dan Master P (Percy Miller). Produk lainnya dari Broadus termasuk oatmeal merek Momma Snoop, bubur jagung, campuran pancake, dan sirup maple.

Perusahaan mengatakan persentase dari setiap penjualan disumbangkan untuk amal, seperti Door of Hope, yang membantu keluarga tunawisma atau tidak memiliki tempat tinggal.

Produk sarapan bukanlah satu-satunya bisnis makanan yang dikerjakan oleh Snoop. Dia telah bekerja dengan 19 pabrik penghasil minuman anggur selama beberapa tahun, memperkenalkan campuran merah dan mawar.

Dia juga menulis From Crook to Cook: Platinum Recipes from Tha Boss Dogg's Kitchen, sebuah buku masak 2018 yang masih menjadi top seller di kategori Soul Food Cooking, Food and Wine Amazon dan, tentu saja, dia menjadi pembawa acara program pesta masak/makan malam yang dinominasikan Emmy Award di VH1 bersama temannya Martha Stewart.

Snoop akan memiliki banyak kompetisi di sektor sereal. Kellogg, perusahaan makanan dari Amerika Serikat yang rencananya akan dipecah menjadi tiga perusahaan dengan satu berfokus secara eksklusif pada sereal.

Pandemi mendorong permintaan yang lebih besar untuk barang-barang kemasan dan makanan ringan. Kellogg berencana untuk memisahkan unit sereal terlebih dahulu, dan menyelesaikan transaksi pada akhir 2023. (OL-6)