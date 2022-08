MLTR Bakal Gelar Konser di Dua Kota di Indonesia

SETELAH dua tahun covid-19 meredah, akhirnya Michael Learns To Rock (MLTR) dapat kembali menggelar konser di Indonesia di dua kota yaitu Jakarta dan Surabaya.

MLTR, grup band bergenre Pop Rock asal Denmark, yang beranggotakan Jascha Ritcher (Vokal/Keyboard), Mikkel Lentz (gitar) dan Kare Wanscher (drum) nantinya akan membawakan lagu-lagu greatest hits mereka dalam rangkaian konser tur ini.

Konser dengan bertajuk "MLTR Back On The Road Tour 2022" memilih Jakarta sebagai kota pertama di ASIA pada tanggal 16 Oktober 2022 dengan venue yang berkonsep indoor di Hotel Pullman Jakarta Central Park. Setelah itu, tiga hari kemudian MLTR bakal kembali menghibur penggemarnya di Ballroom Hotel The Westin Surabaya pada tanggal 19 Oktober 2022.

Sebelumnya, sang vokalis, Jascha Ritcher, saat mengelar konser di Jakarta beberapa tahun lalu silam, sempat menggungkapkan bahwa Indonesia punya tempat khusus di hati MLTR. Jadi tak heran bagi MLTR sering 'mondar-mandir ' datang ke Indonesia untuk menggelar konser.

"Kami selalu bangga datang ke Indonesia. Karena Indonesia sangat berpengaruh terhadap karir kami," ungkapnya.

David Ananda, Managing Director Color Asia Live, mengungkapkan bahwa kehadiran MLTR di Indonesia dapat memenuhi rasa rindu penggemar MLTR maupun penggemar musik era 90-an di Indonesia yang selama dua tahun ini tidak bisa melihat idolanya secara langsung lewat konser musik dan bernyanyi bersama menyanyikan lagu-lagu romantis besutan MLTR, seperti Paint My Love, 25 Minutes, dan The Actor.

"Karena itulah Color Asia Live ingin mengajak para penggemar MLTR dan penggemar musik era '90-an untuk bernostalgia kembali dengan menghadirkan MLTR ke Indonesia pada 16 Oktober 2022 di Grand Ballroom Hotel Pullman Jakarta Central Park." tuturnya. (OL-6)