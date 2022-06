Falcon Pictures Rilis Dua Video Spillover Film My Sassy Girl

Usai merilis secara resmi trailer film My Sassy Girl, Rumah Produksi Falcon Pictures merilis dua video spillover film My Sassy Girl. Video spillover tersebut dibuat dalam versi spillover Sisi yang diperankan oleh Tiara Andini dan Gian yang diperankan oleh Jefri Nichol.

Jefri Nichol mengaku terharu saat pertama kali menonton video spillover film My Sassy Girl dari sudut pandangnya." Gw baru banget lihat spillovernya My Sassy Girl point of viewnya Gian ke Sissi. Di videonya itu ngejelasin banget bagaimana sayangnya Gian ke Sissy dan sedih sih dengerin voice overnya Gian ke Sissi. Perasaannya bagaimana sabarnya dia ngadepin Sissi," jelasnya.

Lawan main Jefri Nichol, Tiara Andini mengungkapkan video spillover dari sudut pandang tokoh yang ia perankan sangat menyentuh." Spillovernya kena banget kehati, jujur walaupun itu adalah diri aku sendiri. Tapi nelihat aku disitu nangis, mengeluarkan sebuah penyesalan kepada Gian itu merasa masuk banget dan makin ga sabar menonton filmnya," ungkap Tiara

Film My Sassy Girl menceritakan tentang sosok Gian (25) yang seharusnya pergi ke rumah tantenya karena sang tante ingin menjodohkan Gian dengan mantan kekasih almarhum anaknya. Namun sejak di stasiun hingga di dalam gerbong kereta, Gian terjebak dalam situasi harus mengurus gadis mabuk bernama Sisi(24) hingga harus membawanya ke hotel. Terjadi kesalahpahaman antara Gian dan Sisi namun justru kesalahpahaman itulah yang membawa mereka ke dalam pertemuan demi pertemuan selanjutnya, membentuk sebuah kebersamaan di mana Gian menemukan dirinya tak bisa dan tak mau lepas lagi dari Sisi meski Sisi seringkali membullynya. Sisi yang punya sisi muram akibat masa lalunya pun menemukan kebahagiaan setiap kali bersama Gian. Sayangnya Sisi selalu merasa ia tidak pantas berbahagia sementara Gian selalu berusaha menuruti kemauan Sisi, seaneh apapun permintaan Sisi, demi bisa membawa Sisi lepas dari kesedihan yang kerap Gian temukan di antara segala tingkah Sisi yang konyol.

Selain Jefri Nichol dan Tiara Andini, flm yang tayang diseluruh bioskop Indonesia tanggal 23 Juni 2022 ini juga dibintangi oleh Raja Giannuca, Petrus Mahendra, Ibnu Wardani, Surya Saputra, Indy Barends, Ferry Salim, Aida Nurmala, Vonny Cornelia, Mahalini Raharja, Axel Mathew, Anrez Adelio, Dewa Dayana, Jaja Miharja, Maudy Efftonisa, Ence Bagus, dan Iyan Darmawan. (OL-12)