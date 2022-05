Netflix akan Hadirkan Fitur Siaran Langsung

NETFLIX mengonfirmasi pihak mereka saat ini sedang mempersiapkan fitur live streaming atau siaran langsung di platform mereka. Hal itudikutip dari The Verge, Rabu (18/5).

Kabar tersebut pertama kali dilaporkan oleh Deadline, yang mengatakan fitur baru tersebut akan membuka kemungkinan bagi Netflix untuk menayangkan reunion live seperti yang baru-baru ini diadakan oleh reality show Selling Sunset, serta memungkinkan pemungutan suara langsung untuk sebuah acara kompetisi.

Selain itu, Netflix juga dapat menggunakan fitur tersebut untuk menayangkan acara komedi spesial secara langsung.

Namun, sejauh ini, Netflix belum memberikan pernyataan lebih lanjut terkait fitur yang akan datang.

Diketahui, salah satu saingan terbesar Netflix yakni Disney Plus, telah meluncurkan fitur siaran langsung lebih dulu.

Pada Februari, Disney Plus menayangkan siaran langsung Academy Awards untuk yang pertama kalinya. Platform tersebut juga akan menjadi tuan rumah baru dari acara kompetisi Dancing With the Stars.

Dalam laporan pendapatan terbaru, Netflix melaporkan kehilangan pelanggan untuk pertama kalinya dalam satu dekade, sementara Disney Plus menambah 7,9 juta pengguna baru pada kuartal pertama 2022.

Untuk mengatasi penurunan pendapatan dan kehilangan pelanggan, Netflix mempertimbangkan agar pelanggan berbagi kata sandi dan menambahkan opsi streaming yang didukung iklan. (Ant/OL-1)