Lyodra dan Mahalini Jaga Penampilan dengan Selektif Pakai Skincare

DUA talenta muda ini dikenal sebagai sosok yang inspiratif. Tidak hanya dalam karya, penampilan keduanya juga kerap menjadi inspirasi bagi kaum muda saat ini. Mereka ialah Lyodra Margareta Ginting dan Mahalini Raharja.

Bukan tanpa alasan, Lyodra yang sejak kecil menyukai dunia musik telah meraih banyak prestasi bergengsi baik dalam maupun luar negeri. Tak tanggung-tanggung, pelantun lagu Pesan Terakhir menyabet gelar juara Indonesian Idol X dan mencatat sejarah sebagai pemenang termuda di ajang pencarian bakat tersebut.

Berbanding lurus dengan prestasinya, Lyodra pun sangat peduli pada penampilan. Salah satu kunci sukses Lyodra dalam penampilan yakni dengan cara membangun kepercayaan diri. Usut punya usut, Lyodra sempat kesulitan membangun rasa percaya diri. Untuk tampil memukau di atas panggung, dia perlu penampilan yang sempurna sesuai dengan kepribadiannya.

“Aku lebih ke bagaimana sih konsep riasan wajahnya. Kalau memang sesuai sama karakter aku, oke, bisa nih untuk membangun rasa percaya diri yang lebih," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/4).

Karena itu, Lyodra selalu selektif dalam memilih make-up maupun skincare. "Perawatan wajah dengan skincare itu harus. Salah satu yang aku suka dari Implora Cosmetics yakni mampu menghadirkan perawatan yang sesuai dengan kepribadian aku," katanya.

Senada dengan Lyodra, Mahalini juga mampu merepresentasikan dirinya sebagai wanita Indonesia yang pantang menyerah dan mencintai diri sendiri. Karena itu Mahalini selalu memperhatikan setiap detail penampilannya, termasuk penampilan yang optimal dari wajah. "Baik dalam perawatan dan merias wajah aku selalu coba untuk mengusung konsep Glow to be Different. Aku mendapatkannya lewat sentuhan skincare dari Implora Cosmetics yang benar-benar aku dapetin feel-nya," kata Mahalini.

Brand Manager Implora Cosmetics Maria Bintang terus mengajak anak-anak muda untuk bisa menerima dan mengapresiasi diri sendiri. Lyodra dan Mahalini menjadi contoh yang inspiratif di dunia kecantikan. Tak hanya Lyodra dan Mahalini, Maria berharap seluruh wanita di Indonesia peduli pada penampilan dan mencintai diri sendiri. (OL-14)