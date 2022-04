Film King Richard akan Tayang di HBO GO Mulai 9 April

WARNER Bros Pictures menghadirkan film King Richard, sebuah film terinspirasi dari biografi Richard William, sosok ayah pemberani yang membesarkan dua atlet tenis paling berbakat sepanjang masa, mulai 9 April di HBO GO..

Film itu dibintangi Will Smith, yang memenangkan penghargaan Piala Oscar untuk kategori Best Actor in a Leading Role di ajang Academy Awards ke-94.

Disutradarai Reinaldo Marcus Green, King Richard meraih Piala Oscar untuk pemeran utama pria Will Smith dan nominasi Academy Awards di kategori 'Best Supporting Actress' untuk Aunjanue Ellis.

Producer Tim White, Trevor White, dan Will Smith dinominasikan untuk kategori Best Picture. Naskah karya Zach Baylin mendapatkan nominasi untuk Best Original Screenplay sementara Pamela Martin bersaing untuk kategori Best Film Editing.

Lagu tema film King Richard, Be Alive, yang menampilkan lirik dan musik dari DIXSON dan Beyonce, mendapat nominasi untuk Best Original Song

Untuk penampilannya yang luar biasa dalam King Richard, Will Smith juga memenangkan Best Actor – Motion Picture Drama di ajang Golden Globe Awards, serta meraih penghargaan Screen Actors Guild (SAG) untuk Best Male Actor in a Leading Role.

Diambil dari kisah nyata yang menginspirasi dunia, King Richard berkisah tentang perjalanan memukau sebuah keluarga yang bertekad kuat dan penuh keyakinan tidak kenal Lelah, hingga melahirkan dua legenda olahraga tenis dunia: Venus dan Serena Williams.

Dengan dukungan visi yang jelas dan rencana kuat sebanyak 78 halaman, Richard Williams (Smith) bertekad mencatatkan kedua anaknya, Venus dan Serena, dalam sejarah.

Pelatihan di Compton, lapangan tenis yang terbengkalai di California – dalam kondisi hujan ataupun panas terik – keduanya ditempa oleh komitmen pantang menyerah sang ayah dan pandangan sang ibu yang seimbang serta intuisi tajam, menjajal peluang yang tampaknya sulit untuk dihadapi dan menggapai harapan yang ada di depan mereka.

Aunjanue Ellis berperan sebagai sang ibu Oracene "Brandy" Williams, Saniyya Sidney sebagai Venus Williams, Demi Singleton sebagai Serena Williams, bersama Tony Goldwyn sebagai pelatih Paul Cohen, dan Jon Bernthal sebagai pelatih Rick Macci.

Pemeran lainnya antara lain Andy Bean, Kevin Dunn, dan Craig Tate.

Isha Price, Serena Williams, Venus Williams, James Lassiter, Jada Pinkett Smith, Adam Merims, Lynn Harris, Allan Mandelbaum, Jon Mone dan Peter Dodd menjadi executive producer.

Tim kreatif di balik layar antara lain director of photography pemenang Oscar Robert Elswit; production designer Wynn Thoma) dan William Arnold; juga costume designer peraih dua kali nominasi Oscar Sharen Davis.

Musik dikerjakan oleh komposer yang mendapat nominasi Oscar Kris Bowers. (RO/OL-1)