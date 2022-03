Hammersonic Festival Mundur ke 18 Maret 2023

HAMMERSONIC Festival pada Kamis mengumumkan bahwa pertunjukkan musik yang akan menampilkan band metal Slipknot pada tahun ini, akan ditunda hingga 18 Maret 2023.



"Hammersonic Festival akan diundur menjadi 18 Maret 2023 dengan headliner yang masih sama: Slipknot, beserta band-band lainnya dan juga band-band baru yang akan tampil di Hammersonic 2023," demikian pernyataan Hammersonic Festival dalam unggahan di Instagram pada Kamis (10/3).

Baca juga: Serial Pendek DMZ akan Tayang di HBO Go pada 17 Maret



Hammersonic menyebut festival musik itu kembali ditunda karena pandemi yang belum berakhir, dan mereka mengklaim bahwa penundaan telah mendapat restu dari seluruh agensi musisi yang akan tampil di gelaran itu.



"Kami dan seluruh agensi artis dunia yang tampil di Hammersonic telah sepakat pengunduran (postponed) dan dialihkan ke tahun 2023 dengan pertimbangan regulasi yang berlaku saat ini masih belum memungkinkan untuk melakukan gelaran konser," lanjut pernyataan itu.



Di sisi lain, warganet berharap pihak penyelenggara Hammersonic memberikan opsi "refund" atas tiket yang sudah mereka beli.



"Yang mau refund tiket difasilitasi dong," tulis warga net bernama Gunawan di kolom komentar, sementara netizen lain bernama Hendy menulis "Mau refund aja bisa gak."



Kendati demikian, dalam unggahan pernyataan itu, pihak Hammersonic menyatakan siap menyelenggarakan "Sonic Journey" guna mengobati kekecewaan calon penonton.



"...apakah Sonic Journey? Yaitu International Festival Roadshow ke beberapa daerah di Indonesia selama Tahun 2022. Untuk detail selanjutnya akan kami infokan secepatnya," tulis pernyataan itu.



Sebelumnya, Hammersonic terpaksa menunda penyelenggaraan festival yang seharusnya digelar pada tanggal 27 - 28 Maret 2020 karena pandemi virus corona. Mereka kemudian kembali menunda festival itu pada 2021 kemudian 2022.



​Selain Slipknot, Hammersonic menurut rencana akan dimeriahkan Black Flag, Testament, Lacuna Coil, Come Back Kid, Burgerkill, Deadsquad, hingga Killing Me Reunion. (Ant/OL-6)