Pandemi Covid-19, Konser Terakhir KISS Belum Dapat Dipastikan

MANAJER lama KISS, Doc McGhee, mengatakan bahwa dia belum tahu persis kapan konser terakhir dari tur band "End Of The Road" akan berlangsung. KISS meluncurkan perjalanan perpisahannya pada Januari 2019 tetapi terpaksa menundanya tahun lalu karena pandemi Covid-19.

"End Of The Road" awalnya dijadwalkan selesai pada 17 Juli 2021 di New York City, tetapi telah diperpanjang hingga 2022. Trek diumumkan pada September 2018 setelah penampilan KISS dari lagu klasik band "Detroit Rock City" di "Amerika mencari Bakat".

"Kami seharusnya mengakhiri tahun ini tepatnya pada bulan Juli, tetapi karena Covid-19 menghentikan kami dalam melakukan tur, itu yang membuat kami mundur kurang lebih 1 setengah tahun” kata McGhee kepada Talking Metal dalam sebuah wawancara.

“Jadi sepertinya pertunjukan terakhir KISS seperti yang Anda tahu, dengan Gene (Simmons) dan Paul (Stanley), akan berlangsung beberapa waktu di akhir tahun depan. Kami belum memiliki tanggal yang ditentukan. Karena apa yang terjadi, sangat sulit bagi orang-orang untuk mengadakan konser karena kami bahkan tidak tahu apakah kami akan dapat bermain. Jadi kami mencoba untuk menetukan rencana, itu akan terjadi tahun depan.

Line up KISS saat ini terdiri dari anggota asli Stanley dan Simmons, bersama tambahan band kemudian, gitaris Tommy Thayer (sejak 2002) dan drummer Eric Singer. Dibentuk pada tahun 1973 oleh Stanley, Simmons, drummer Peter Criss dan gitaris Ace Frehley, KISS menggelar tur "perpisahan" pertamanya pada tahun 2000, yang terakhir menampilkan lineup asli grup.

Dua tahun lalu, McGhee mengatakan selama sesi tanya jawab di "Kiss Kruise" tahunan kesembilan bahwa KISS terbuka untuk bersatu kembali dengan semua mantan anggota di pertunjukan terakhir.

"Kami ingin mengikutsertakan semua orang yang bermain dengan KISS untuk merayakan 45 tahun KISS," katanya. (OL-6)