Yovie & Nuno Ditinggalkan Salah Satu Vokalisnya

Arya Windura resmi mengundurkan diri sebagai vokalis band Yovie & Nuno. Penyanyi yang akrab dipanggil Windura ini direkrut melalui audisi #GalauCariVokalis yang diadakan oleh YWMF, yaitu manajemen yang menaungi Yovie & Nuno, tepatnya pada 2012 yang kemudian dilanjutkan dengan pengumuman pemenang pada 2013.

Setelah 7 tahun berkarier bersama Yovie & Nuno, Windura pun pamit pada September 2020 lalu dan kini bertepatan dengan perayaan 20 tahun eksistensi Yovie & Nuno di industri musik Indonesia, berita ini pun secara resmi disampaikan oleh YWMF serta dikonfirmasi oleh Firman Hidayat selaku pimpinan manajemen.

Pertimbangan kegiatan pribadi menjadi alasan pengunduran diri Windura yang mengungkapkan bahwa dirinya tengah merintis usaha baru dan membutuhkan waktu lebih, serta prioritas yang berbeda.

Selama 7 tahun berperan sebagai vokalis, 1 album dan 1 single dirilis Windura bersama Yovie & Nuno, album Still the One pada tahun 2014 dan single Demi Hati pada tahun 2019. Total ada 9 rekaman lagu yang dilahirkan oleh Yovie Widianto (produser), Muchamad Ahadiyat (gitaris), Pradikta Wicaksono (vokalis), dan Ady Julian (kibordis) bersama dengan Windura.

Meski ditinggal oleh salah satu personelnya, Yovie & Nuno justru baru saja merilis single terbaru berjudul “Sajadah Panjang” yang merupakan original soundtrack dari original series dengan judul yang sama yang diproduksi oleh MAXstream. Untuk single terbaru ini, Yovie & Nuno untuk pertama kalinya tampil dengan formasi 3 personil, Diat, Dikta, dan Ady.

Selain akan merilis video klip lagu “Sajadah Panjang” yang dijadwalkan tayang pada bulan Juni, Yovie & Nuno juga dalam proses rekaman album terbaru yang rencananya akan rilis tahun ini, detail album yang digarap bersama dengan Yovie Widianto sebagai produser ini statusnya masih dirahasiakan. (OL-12)