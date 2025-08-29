Bea Cukai Jadi Tuan Rumah 3rd BIMP-EAGA TFC Meeting: Dorong Integrasi Ekonomi Subregional

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
Bea Cukai menegaskan peran strategisnya di kancah internasional dengan menjadi tuan rumah The 3rd BIMP-EAGA Trade Facilitation Cluster (TFC) Meeting yang digelar pada 26–27 Agustus 2025 di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta. Forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja sama lintas batas di kawasan subregional Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA).
“Sebagai trade facilitator sekaligus industrial assistance, Bea Cukai memikul tanggung jawab strategis untuk memastikan kelancaran arus barang di kawasan BIMP-EAGA. Pertemuan ini menjadi bukti nyata komitmen Bea Cukai dalam mendukung integrasi ekonomi subregional,” ujar Kasubdit Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo.
BIMP-EAGA merupakan inisiatif kerja sama subregional yang diluncurkan pada 1994 oleh Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina dengan fokus pada akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan integrasi, serta peningkatan konektivitas antarwilayah. Salah satu forum strategisnya adalah TFC Meeting yang membahas agenda fasilitasi perdagangan lintas negara.
Dalam pertemuan kali ini, pejabat tinggi dari administrasi kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan (CIQS) negara anggota membahas sejumlah isu prioritas, antara lain:
Penyelarasan rencana kerja TFC dengan BIMP-EAGA Vision 2035.
Kolaborasi lintas sektor melalui CIQS diharapkan dapat memperkuat integrasi kawasan, meningkatkan efisiensi logistik, dan menciptakan iklim perdagangan serta investasi yang lebih kompetitif.
“Bea Cukai berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam forum internasional seperti BIMP-EAGA TFC. Sinergi CIQS diyakini akan memperkokoh integrasi kawasan, meningkatkan konektivitas, sekaligus mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” pungkas Budi.
KOTA Makassar, Sulawesi Selatan, akan menjadi tuan rumah ajang Sulawesi Bike Week Tahun 2025 yang dipusatkan di Anjungan Pantai Losari, Makassar, pada September 2025 mendatang.
KETUA Umum PSSI Erick Thohir mengatakan Indonesia akan mengikuti bidding menjadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.
Program Migas Goes to Campus (MGTC) 2024 kembali diselenggarakan di Universitas Padjadjaran dengan mengangkat tema “Kebijakan Migas di Masa Transisi Energi Menuju Net Zero Emission.
Marselino Ferdinan membuka keunggulan lewat golnya pada menit ke-32.
FFI menyambut dengan penuh antusias dan kebanggaan atas keputusan AFC (Konfederasi Sepak Bola Asia) yang menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Asia Futsal 2026.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved